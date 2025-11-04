Vượt Mỹ, châu Á thành thị trường nhập khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam

Nhiều ngành hàng tăng tốc

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chỉ riêng tháng 10, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam ước đạt 5,96 tỷ USD, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2025 ghi nhận bước bứt phá mạnh mẽ, với tổng kim ngạch đạt hơn 58 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, châu Á đã vượt Mỹ để trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất của nông sản Việt, chiếm tới 44,7% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Kết quả này giúp củng cố đà phục hồi ấn tượng của toàn ngành, bất chấp ảnh hưởng từ mưa bão, lũ lụt và thời tiết cực đoan tại nhiều vùng sản xuất trọng điểm.

Xuất khẩu cà phê có một niên vụ đạt kỷ lục (Ảnh: Huân Trần).

Trong bức tranh chung ấy, nhiều mặt hàng chủ lực như cà phê, thủy sản, rau quả và gỗ tiếp tục đóng vai trò đầu tàu, góp phần đáng kể vào mức tăng trưởng gần 13% của toàn ngành.

Giá trị xuất khẩu cà phê đạt hơn 7,4 tỷ USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ, giữ vững vị thế là mặt hàng nông sản có thặng dư thương mại lớn nhất. Thủy sản mang về hơn 9,3 tỷ USD, phục hồi rõ rệt sau giai đoạn trầm lắng của năm trước, trong đó tôm và cá tra chiếm tỷ trọng cao.

Rau quả tiếp tục là điểm sáng với kim ngạch hơn 7 tỷ USD, tăng trên 25%, cho thấy sức bật của các sản phẩm trái cây chế biến và trái cây tươi xuất khẩu sang Trung Quốc, Nhật Bản và châu Âu. Trong khi đó, gỗ và sản phẩm gỗ vẫn là nhóm hàng có quy mô lớn nhất của khu vực nông nghiệp, đạt gần 14 tỷ USD, nhờ các doanh nghiệp đẩy mạnh đơn hàng từ Mỹ và châu Âu.

Sự vươn lên của thị trường châu Á

Cơ cấu thị trường xuất khẩu cũng có nhiều thay đổi. Châu Á vươn lên trở thành khu vực tiêu thụ lớn nhất, với kim ngạch gần 26 tỷ USD, trong khi Mỹ và châu Âu lần lượt xếp sau với tỷ trọng 22,7% và 13,8%. Tăng trưởng của khu vực châu Á chủ yếu nhờ sự mở rộng mạnh mẽ tại các thị trường lân cận như Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia và Hàn Quốc.

Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là đối tác lớn nhất khi chiếm hơn 21% tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam, tăng 12% so với cùng kỳ. Nhật Bản cũng gây chú ý với mức tăng hơn 20%, cho thấy nhu cầu nhập khẩu nông sản chất lượng cao đang gia tăng rõ rệt tại thị trường này.

Bên cạnh các thị trường truyền thống, nhiều điểm đến mới đang nổi lên với tốc độ tăng trưởng đột biến. Sản phẩm rau quả của Việt Nam ghi dấu ấn mạnh tại Malaysia, trong khi gạo có bước tiến lớn ở Bangladesh. Các mặt hàng cà phê, hạt tiêu và thủy sản cũng mở rộng đáng kể tại các thị trường xa như Mexico, Anh hay Brazil.

Không chỉ tăng mạnh về lượng, cán cân thương mại nông, lâm, thủy sản của Việt Nam tiếp tục duy trì thặng dư cao. Trong 10 tháng, mức xuất siêu đạt gần 17,6 tỷ USD, tăng hơn 16% so với năm ngoái. Các nhóm hàng có giá trị xuất siêu lớn như gỗ, cà phê, rau quả hay thủy sản đều đạt kết quả vượt trội, góp phần quan trọng vào tăng trưởng xuất khẩu nói chung.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, dù ngành nông nghiệp vẫn chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và rủi ro thị trường, song với đà tăng trưởng hiện nay, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2025 có thể chạm mốc lịch sử từ 67 đến 70 tỷ USD.