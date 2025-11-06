Giá mua vàng miếng SJC giảm, thu hẹp khoảng cách với thế giới

Kết phiên giao dịch ngày 5/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 142,7-145,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 700.000 đồng/lượng mỗi chiều so với phiên liền trước. Một vài thương hiệu lớn khác giao dịch vàng nhẫn ở giá cao hơn, dao động trong khoảng 143,5-147,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Vàng thế giới thấp hơn trong nước 20,5 triệu đồng/lượng

Trên thế giới, giá vàng giao ngay ở mức 3.981 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD của Vietcombank, vàng thế giới ở mức 127 triệu đồng/lượng đã bao gồm thuế và phí. Giá thế giới đang thấp hơn khoảng 20,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước. Trước đó, chênh lệch có lúc lên đến 21,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đã hồi phục sau cú lao dốc trước đó. Tuy nhiên, mặt hàng này đang chịu áp lực bán rất lớn trước ngưỡng 4.000 USD/ounce. Trong nhiều tuần qua, giá vàng liên tiếp thất bại khi cố vượt mốc này.

Mặc dù vàng đang thu hút một số nhà đầu tư săn hàng giá rẻ khi giữ mức hỗ trợ ban đầu trên 3.900 USD/ounce song một số nhà phân tích cho rằng kim loại này có thể còn chịu áp lực bán trong khoảng 1-2 tháng tới. Giới đầu tư hiện vẫn chờ đợi các tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá USD neo ở mức cao

Đồng USD tiếp tục duy trì quanh mức cao nhất trong 5 tháng so với rổ tiền tệ chủ chốt trong phiên giao dịch ngày 5/11 (giờ Mỹ), khi các dữ liệu kinh tế mới công bố cho thấy nền kinh tế và thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 2 đồng, hiện ở mức 25.097 đồng.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện niêm yết ở mức 23.893-26.301 đồng.