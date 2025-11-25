Mailisa bán hàng trăm nghìn sản phẩm: Khách có cơ hội lấy lại tiền?

Ngày 23/11, Mailisa thông báo đang trong quá trình phối hợp với cơ quan chức năng để rà soát hồ sơ, giấy tờ theo quy trình, nên đang tạm ngưng cung cấp sản phẩm và dịch vụ trong giai đoạn này. Khi có thông báo chính thức, thẩm mỹ viện Mailisa sẽ cập nhật thông tin và mong khách hàng thông cảm trong giai đoạn này.

Sau thông tin vợ chồng chủ chuỗi thẩm mỹ viện này bị bắt vì tội buôn lậu mỹ phẩm, không ít người tiêu dùng đã và đang sử dụng các sản phẩm Doctor Magic mua từ thẩm mỹ viện Mailisa bày tỏ sự hoang mang, lo lắng. Nhiều người quyết định dừng sử dụng dù đã bỏ ra tới hàng chục triệu đồng để mua sản phẩm.

Thực tế, trước thời điểm bị phản ánh, Mailisa kinh doanh rất tốt. Trong một video đăng tải năm 2023 trên kênh TikTok có hàng triệu người theo dõi, bà Mai cho biết các sản phẩm của hệ thống luôn đắt hàng, thậm chí "bán cả container".

Hoạt động trên các kênh TikTok cũng cho thấy sức tiêu thụ lớn, chẳng hạn kênh Mailisa - Doctor Magic với hơn 372.000 lượt theo dõi đã bán gần 74.000 sản phẩm; kênh TMV Mailisa có hơn 3,1 triệu người theo dõi hiển thị gần 650.000 sản phẩm đã bán, còn kênh Mailisa với gần 182.000 lượt theo dõi cũng ghi nhận khoảng 283.000 sản phẩm được tiêu thụ.

Hai kênh TikTok thuộc hệ sinh thái Mailisa ghi nhận hàng trăm nghìn lượt bán (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo luật sư Nguyễn Văn Đồng, Trưởng Văn phòng luật sư Nhân Chính (Đoàn luật sư Hà Nội), Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật Hình sự. Các bị can bị cáo buộc nhập lậu mỹ phẩm với quy mô lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác và vai trò của những cá nhân liên quan.

"Nếu trong quá trình điều tra phát hiện thêm các tội phạm khác và hành vi đủ yếu tố cấu thành thì sẽ khởi tố bổ sung đối với tội danh đó, trường hợp có hành vi trốn thuế, hành vi lừa dối khách hàng, hành vi sản xuất - buôn bán hàng giả, thì rất có thể chuỗi hành vi này sẽ bị xem xét xử lý tiếp trong thời gian tới", ông nói.

Theo luật sư, mỗi tội danh đều thể hiện ở hành vi khách quan, hậu quả của hành vi, số tiền chiếm đoạt, tài sản đang cất giấu, cơ quan điều tra sẽ làm rõ để kê biên thu hồi tài sản cho nhà nước, tài sản do phạm tội mà có để đảm bảo thi hành án về sau, làm căn cứ trả lại cho các bị hại.

Một số sản phẩm thương hiệu Doctor Magic do thẩm mỹ viện Mailisa nhập khẩu và phân phối độc quyền được người tiêu dùng mua về sử dụng (Ảnh: Ngọc Bích).

"Trường hợp các bị can trong công ty Mailisa có đưa ra thông tin không đúng sự thật về sản phẩm, thổi phồng công dụng của sản phẩm nhằm trục lợi thì phải thu hồi các sản phẩm này và bồi thường thiệt hại cho những người tiêu dùng", luật sư phân tích.

Luật sư Nguyễn Văn Đồng khẳng định người tiêu dùng đã mua sản phẩm của Mailisa có quyền tố giác hành vi của công ty này tới cơ quan điều tra để xem xét dấu hiệu sản xuất - buôn bán hàng giả hoặc lừa dối khách hàng. Việc trình báo sẽ giúp cơ quan điều tra cân nhắc bổ sung các hành vi này vào quá trình giải quyết vụ án hình sự, đồng thời làm căn cứ đưa người mua vào vụ án với tư cách bị hại, qua đó mở ra cơ hội thu hồi số tiền đã bỏ ra.

Theo luật sư, người tiêu dùng có thể chuẩn bị đơn tố giác/bản tường trình kèm theo các tài liệu chứng minh việc mua hàng như: Sao kê hoặc biên lai chuyển khoản, hóa đơn chứng từ, bảng kê đơn hàng, tin nhắn, thông tin đặt mua, hình ảnh, sản phẩm đã và đang sử dụng… để nộp cho cơ quan điều tra, để có căn cứ xem xét thu hồi số tiền bỏ ra để mua sản phẩm của Mailisa.

"Trong giai đoạn này người tiêu dùng cần liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để trình báo, đồng thời theo dõi diễn biến giải quyết vụ án để tham gia tố tụng thực hiện quyền đề nghị, yêu cầu kịp thời để có cơ hội thu hồi số tiền đã bỏ ra để mua sản phẩm của Mailisa", ông nói.