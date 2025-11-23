Dự báo giá vàng sau 2 tuần giảm liên tiếp

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 148,4-150,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua - bán tiếp tục được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Mở cửa đầu tuần, vàng miếng được niêm yết ở mức 148,5-150,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau một tuần giao dịch, cả 2 chiều mua và bán giảm 100.000 đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới chốt ở mức 4.064 USD/ounce. Giá vàng mở đầu tuần tại 4.100 USD/ounce nhưng không thể duy trì bất kỳ nhịp tăng nào trên ngưỡng này. Đây cũng là tuần thứ 2 liên tiếp giá vàng thế giới giảm.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của một nền tảng thông tin tài chính quốc tế cho thấy phần lớn chuyên gia Phố Wall đã chuyển sang quan điểm giảm giá hoặc trung lập, trong khi nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ tâm lý lạc quan.

Trong tuần này, khảo sát ghi nhận ý kiến của 13 nhà phân tích, chỉ một nhóm nhỏ dự báo giá vàng tăng. Cụ thể, có 2 chuyên gia (15%) kỳ vọng giá kim loại quý đi lên; 4 người (31%) dự báo giá sẽ giảm; và 7 người còn lại (54%) cho rằng giá đi ngang.

Ở chiều ngược lại, khảo sát trực tuyến với 228 lượt tham gia cho thấy tâm lý lạc quan của nhà đầu tư Phố Main giảm nhẹ nhưng vẫn chiếm ưu thế. Có 138 nhà đầu tư cá nhân (61%) tin rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; 44 người (19%) dự báo giảm; và 46 người (20%) cho rằng giá sẽ tích lũy.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs mới đây đã nâng dự báo giá vàng cho năm 2026, trong bối cảnh kim loại quý chuẩn bị khép lại năm 2025 - một trong những năm được đánh giá là “nóng” nhất trong lịch sử hiện đại.

Theo Barron’s, giá vàng đã tăng gần 75% trong năm 2025 và từng lập đỉnh khoảng 4.336 USD/ounce vào cuối tháng 10, trước khi điều chỉnh xuống quanh 4.062 USD/ounce do đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất suy yếu.

Dù vậy, Goldman Sachs vẫn giữ quan điểm tích cực, dự báo giá vàng có thể chạm mốc 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026, tương đương mức tăng hơn 21% so với hiện tại.

Ngân hàng Thụy Sĩ UBS cũng cho biết họ kỳ vọng nhu cầu vàng tiếp tục tăng trong năm 2026 nhờ kỳ vọng Fed giảm lãi suất, lợi suất thực xuống thấp và bối cảnh địa chính trị còn nhiều bất ổn. Ngoài ra, một số điều chỉnh trong chính sách nội địa của Mỹ cũng được đánh giá sẽ hỗ trợ xu hướng mua vào.

UBS đã nâng mục tiêu giá vàng vào giữa năm 2026 lên 4.500 USD/ounce, so với mức dự báo trước đó là 4.200 USD/ounce. Kịch bản lạc quan nhất của UBS cũng được tăng lên 4.900 USD/ounce trong trường hợp rủi ro chính trị và tài chính leo thang mạnh.

Dù vậy, ngân hàng này vẫn giữ nguyên kịch bản tiêu cực ở mức 3.700 USD/ounce, cho thấy thị trường vàng có thể chịu áp lực nếu Fed quay lại lập trường cứng rắn hoặc nếu các ngân hàng Trung ương đẩy mạnh bán vàng.

Tuần tới sẽ chứng kiến loạt báo cáo kinh tế quan trọng được công bố dồn trong ba ngày đầu tuần, do Chính phủ Mỹ xử lý lượng dữ liệu tồn đọng sau đợt đóng cửa vừa qua.

Sáng thứ Ba, thị trường sẽ đón nhận báo cáo PPI và Doanh số bán lẻ tháng 9, cùng số liệu Nhà đăng ký bán chờ xử lý tháng 10. Sang thứ Tư, giới giao dịch theo dõi loạt dữ liệu gồm đơn hàng hàng hóa lâu bền, GDP sơ bộ quý III, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), doanh số bán nhà mới và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Thứ Năm, thị trường Mỹ nghỉ giao dịch do Lễ Tạ ơn.