Louis Land "quay xe", đường ai nấy đi với Thuduc House chỉ sau 2 tháng

Dân trí Sau động thái thoái toàn bộ vốn tại Thuduc House của Louis Land, hai doanh nghiệp cũng dừng hợp tác triển khai 4 dự án bất động sản chỉ sau 2 tháng ký kết thỏa thuận.

Thoái vốn, dừng hợp tác

Công ty Cổ phần Louis Land (mã chứng khoán: BII) vừa công bố một loạt quyết định chấm dứt mối quan hệ hợp tác với Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán: TDH).

Đầu tiên, Louis Land đã bán hết 11,3 triệu cổ phiếu TDH, giảm tỷ lệ sở hữu từ 10% cổ phần xuống 0%. Như vậy, chỉ sau một giao dịch, Louis Land từ vị thế cổ đông lớn đã rút chân hoàn toàn khỏi Thuduc House. Trước đó, Louis Land cũng chỉ mới chi tiền mua cổ phiếu TDH để trở thành cổ đông lớn tại Thuduc House từ giữa tháng 9.

Theo thị giá cổ phiếu TDH 10.700 đồng/cổ phiếu trên sàn chứng khoán, số tiền Louis Land thu về ước tính khoảng 120 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với mức giá 15.050 đồng/cổ phiếu TDH Louis Land chi ra để mua gom trước đó, cổ đông này đã chấp nhận lỗ nặng khi "cắt máu" khoản đầu tư vào Thuduc House.

Giá cổ phiếu TDH của Thuduc House tăng mạnh từ giữa tháng 9 khi Louis Land trở thành cổ đông nhưng sau đó lại điều chỉnh sâu (Ảnh: TV).

Ngay sau đó, HĐQT Thuduc House cũng thông báo chấm dứt chủ trương ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược danh mục dự án bất động sản với Louis Land. Danh sách 4 dự án bất động sản sẽ bị dừng hợp tác giữa Thuduc House và Louis Land bao gồm Khu dân cư Cần Thơ, dự án tại Nhà văn hóa Long Xuyên cũ (An Giang), Trụ sở Công an tỉnh An Giang, Dự án Phan Văn Hớn - Hóc Môn (TPHCM).

Việc dừng hợp tác triển khai 4 dự án bất động sản nói trên cũng diễn ra chóng vánh tương tự như cách Louis Land rót tiền vào Thuduc House rồi thoái vốn. Sau 2 tháng từ thời điểm công bố hợp tác phát triển dự án vào cuối tháng 9, hai bên đã quyết định đường ai nấy đi.

Ngoài những chuyển động của cổ đông, trong ngày 21/10, Thuduc House còn chứng kiến biến động nhân sự ban lãnh đạo. Ông Đinh Thành Lê, Thành viên độc lập HĐQT công ty, gửi đơn từ nhiệm với lý do sức khỏe không tốt do bị bệnh nan y trước đây.

Bị kiểm soát đặc biệt, cổ phiếu vẫn tăng trần

Ngày 21/10 cũng đánh dấu thời điểm cổ phiếu TDH bắt đầu bị hạn chế thời gian giao dịch, chỉ được mua bán vào phiên chiều theo phương thức khớp lệnh, thỏa thuận trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HSX). Trước đó, TDH đã bị đưa vào diện cảnh báo nhưng tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin nên bị HSX chuyển sang dạng kiểm soát đặc biệt.

Tuy nhiên, trước nhiều thông tin bất lợi, cổ phiếu TDH vẫn tăng trần trong 2 phiên liên tiếp 21/10 và 22/10. Đóng cửa phiên hôm nay, thị giá TDH dừng ở 12.050 đồng sau khi tăng 7%. So với thời điểm cách đây 3 tháng, cổ phiếu của Thuduc House đã tăng giá đến 80%. Tuy nhiên, trong một tháng gần nhất, TDH bị điều chỉnh mạnh khi sụt giảm 14% giá trị.

Trong khi đó, cổ phiếu BII giảm 42% trong một tháng qua sau giai đoạn liên tục tăng nóng. So với thời điểm đầu năm nay, thị giá cổ phiếu BII hiện tại vẫn cao hơn đến gần 4 lần.

Cổ phiếu BII của Louis Land rớt giá mạnh sau quãng thời gian tăng nóng liên tục (Ảnh: TV).

Xuất phát từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Cổ phần Louis Holdings vào cuối tháng 3. Trụ sở công ty cũng được dời từ Bình Thuận về TPHCM. Chưa dừng lại ở đó, Louis Holdings tiếp tục đổi tên thành Louis Land với tham vọng trở thành tập đoàn bất động sản.

Song song với quá trình thay tên đổi họ, doanh nghiệp này cũng "thay máu" các nhóm cổ đông. Các cổ đông lớn liên tục mua bán, sang tay cổ phiếu BII của Louis Land từ đầu năm đến nay. Cùng với những xáo trộn cơ cấu cổ đông, nhân sự trong HĐQT, ban tổng giám đốc của Louis Land cũng thay đổi.

Không chỉ đổi đời cho cổ phiếu của chính mình, Louis Land còn tham gia mua cổ phần nhiều công ty trên sàn. Đặc biệt, các doanh nghiệp có "nhóm Louis" tham gia trong vai trò cổ đông đều chứng kiến thị giá cổ phiếu tăng nóng suốt một thời gian dài như TGG, AGM, APG, SMT.

Việt Đức