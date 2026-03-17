Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang giảm sàn sau tin khởi tố Chủ tịch Tập đoàn

Phiên giao dịch hôm nay (17/3), mã DGC của Tập đoàn hóa chất Đức Giang giảm sàn xuống còn 68.800 đồng/đơn vị với khối lượng giao dịch hơn 7,7 triệu cổ phiếu. Áp lực bán gia tăng khi mã này dư bán giá sàn hơn 12,5 triệu đơn vị vào cuối phiên.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Bộ Công an công bố khởi tố vụ án Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.

Ông Đào Hữu Huyền (trái) và ông Đào Hữu Duy Anh (phải) (Ảnh: BCA, NDH).

Trong đó, 14 bị can bị khởi tố, bao gồm ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, bị khởi tố về 3 tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Gây ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, cơ quan công an khởi tố nhiều bị can khác trong công ty này, trong đó có ông Đào Hữu Duy Anh, Phó chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc, về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước khi xuất hiện phiên bán tháo hôm nay, vào cuối năm 2025, cổ phiếu hóa chất Đức Giang cũng từng giảm sàn 3 phiên liên tiếp vào các ngày 16-18/12, xảy ra tình trạng dư bán giá sàn hàng triệu đơn vị. Sau đó, cổ phiếu này được "cứu" và giao dịch bình thường trở lại. Gần đây, vào ngày 10/3, thậm chí cổ phiếu "vua hóa chất" còn tăng trần lên 75.900 đồng/đơn vị.

Năm 2025 vừa qua, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 11.262 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.189 tỷ đồng, tăng 3%. Điểm đáng chú ý là công ty này có lượng tiền và các khoản tiền gửi ngân hàng đạt 13.105 tỷ đồng, chiếm khoảng 67% tổng tài sản và tăng trên 20% so với đầu kỳ.