Một công ty bất động sản kiếm đậm từ đầu tư chứng khoán

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán: NDN) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 với khoản lợi nhuận tăng đột biến lên gần 24 tỷ đồng dù cùng kỳ năm trước lỗ gần 6 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh thu cả quý chỉ đạt hơn 6 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ doanh thu tài chính hơn 48 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm trước, nhờ lợi nhuận từ hoạt động đầu tư chứng khoán tăng, do thị trường cuối năm có nhiều diễn biến tích cực.

Đầu tư chứng khoán giúp Nhà Đà Nẵng lãi đậm năm qua (Ảnh: Đăng Đức).

Tính chung cả năm, Nhà Đà Nẵng lãi gần 169 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ. Trong đó, lãi đầu tư chứng khoán cả năm hơn 173 tỷ đồng, tăng 70% so với năm trước.

Doanh nghiệp kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có bất động sản. Trong nhiều năm, công ty có dành một phần tài sản để đầu tư chứng khoán.

Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp dành 389 tỷ đồng để đầu tư chứng khoán, chiếm 30% tổng tài sản và tạm lãi 139 tỷ đồng, ở các mã như HPG (Hòa Phát), VHM (Vinhomes). So với đầu năm, công ty có chốt lời một phần ở cổ phiếu HPG, VHM, bán toàn bộ DGC (Hóa chất Đức Giang), DGW (Thế Giới Số).

Về danh mục bất động sản hiện có, doanh nghiệp cho biết tổng giá trị hơn 259 tỷ đồng, bao gồm quyền sử dụng đất tại một số khu vực và dự án ở Đà Nẵng.