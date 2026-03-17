Vượt xa vàng bạc, một kim loại đã tăng giá tới 557% trong năm qua

Giữa bối cảnh căng thẳng Trung Đông, giá vonfram đã tăng hơn gấp đôi trong năm nay, theo chỉ số chuẩn APT châu Âu của Fastmarkets. Ở mức khoảng 2.250 USD/tấn, giá vonfram hiện cao hơn 557% so với thời điểm trước khi Bắc Kinh đưa một số sản phẩm vonfram vào danh sách kiểm soát xuất khẩu vào tháng 2 năm ngoái, trong bối cảnh tranh chấp thương mại với Mỹ.

Vonfram là kim loại có nhiệt độ nóng chảy rất cao và được xem là một trong những khoáng sản chiến lược quan trọng đối với nhiều nền kinh tế lớn. Với đặc điểm nóng chảy rất cao, khả năng chịu nhiệt và chịu mài mòn tốt, đồng thời có độ bền cơ học lớn, vonfram đóng vai trò quan trọng trong thiết bị khoan công nghiệp và các loại vũ khí xuyên giáp.

Vonfram tăng giá 557% trong năm qua (Ảnh: Fastmarkets).

Chuyên gia lý giải, đà tăng giá diễn ra mạnh mẽ trong những tuần gần đây khi các nhà sản xuất dần tiêu thụ hết lượng hàng tồn kho, trong khi xung đột tại Trung Đông khiến nhu cầu quân sự đối với kim loại này trở thành tâm điểm chú ý.

“Trong 12 năm làm việc trong lĩnh vực hàng hóa và giao dịch với rất nhiều kim loại đặc thù, tôi chưa từng thấy thị trường nào khan hiếm như vonfram hiện nay - ngoại trừ có lẽ là lithium vào năm 2021. Tuy nhiên, khác với lithium, hiện không có một loạt dự án khai thác lớn nào đang chờ được triển khai để bổ sung nguồn cung vonfram”, ông George Heppel, nhà phân tích tại BMO Capital Markets, nhận định.

Nguyên nhân chính của tình trạng này là việc Trung Quốc - quốc gia thống trị nguồn cung toàn cầu - siết chặt xuất khẩu. Theo công ty nghiên cứu khoáng sản Project Blue có trụ sở tại London, lượng xuất khẩu các sản phẩm vonfram bị hạn chế của Trung Quốc đã giảm khoảng 40% trong năm ngoái.

Sự sụt giảm này khiến các nhà sản xuất ở phương Tây phải gấp rút tìm kiếm nguồn cung thay thế, đồng thời làm nổi bật nỗ lực của nhiều chính phủ trong việc giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng khoáng sản của Trung Quốc.

Bà Janine Le Roux, nhà nghiên cứu tại Project Blue, cho biết nhu cầu vonfram cho mục đích quân sự, bao gồm trực thăng, máy bay chiến đấu và đạn dược, dự kiến tăng khoảng 12% trong năm nay.

Dù có vai trò chiến lược, thị trường vonfram vẫn tương đối nhỏ. Project Blue ước tính quy mô thị trường kim loại này khoảng 16 tỷ USD trong năm nay, tương đương khoảng 5% thị trường đồng theo giá hiện tại.

Trong bối cảnh chính quyền Mỹ đẩy mạnh nỗ lực giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng Trung Quốc, vonfram đã trở thành một trong những kim loại bị cuốn vào vòng xoáy căng thẳng địa chính trị.