Nhiều doanh nghiệp muốn mua, bán lượng lớn cổ phiếu quỹ

Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC) vừa công bố kế hoạch mua lại tối đa 15 triệu cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ. Với mức giá mua tối đa 63.000 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp dự kiến có thể chi tới khoảng 945 tỷ đồng nếu hoàn tất toàn bộ khối lượng đăng ký. Mục đích của động thái này là giảm vốn điều lệ và/hoặc gia tăng lợi ích cho cổ đông hiện hữu.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ vốn tự có và lợi nhuận giữ lại, căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2025 đã được soát xét, với tổng giá trị gần 6.842 tỷ đồng. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên sàn, tuân thủ các quy định hiện hành.

Ở chiều ngược lại, Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành (mã chứng khoán: SZL) dự kiến bán toàn bộ gần 1,8 triệu cổ phiếu quỹ đang nắm giữ nhằm bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 26/3 đến 24/4, thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn.

Doanh nghiệp cho biết giá bán sẽ theo mức thị trường tại thời điểm giao dịch, nhưng dự kiến không thấp hơn 45.000 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, số tiền thu về ước tính tối thiểu khoảng 79 tỷ đồng.

Trong khi đó, Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG) mới đây đã thống nhất không triển khai kế hoạch mua cổ phiếu quỹ như đã được thông qua tại kỳ họp cổ đông niên độ 2024-2025. Ban lãnh đạo cho rằng điều kiện thị trường hiện nay không còn phù hợp để thực hiện phương án này.

Nguồn vốn dự kiến dành cho kế hoạch mua cổ phiếu sẽ được giữ lại để phục vụ các hoạt động đầu tư và phát triển, nhằm đảm bảo năng lực tài chính của doanh nghiệp trong bối cảnh mới.

Còn tại Tập đoàn Kido (mã chứng khoán: KDC), doanh nghiệp vừa tổ chức đại hội cổ đông bất thường và thông qua kế hoạch mua lại gần 14,5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 5% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Việc mua lại dự kiến thực hiện từ quý I đến quý III năm nay, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ.

Giao dịch sẽ được thực hiện thông qua khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận qua công ty chứng khoán theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo Kido cho biết nguồn vốn sử dụng chủ yếu đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần hoặc các quỹ khác. Doanh nghiệp đã tính toán kỹ dòng tiền để đảm bảo việc mua cổ phiếu quỹ không ảnh hưởng đến vốn lưu động, các khoản đầu tư dài hạn hay kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.