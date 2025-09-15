Lộ diện một công ty chứng khoán muốn tham gia làm sàn vàng

HĐQT Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) mới đây thông qua chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Công ty chứng khoán này cho biết sẽ cùng VPBank lên kế hoạch tham gia đầu tư sàn giao dịch tài sản mã hóa, hàng hóa... nhằm mở rộng danh mục sản phẩm và tăng khả năng thích ứng với thị trường toàn cầu. Công cũng đẩy mạnh hợp tác với các công ty công nghệ chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo (AI) và blockchain để nâng cao năng lực.

Mặt hàng vàng được bày bán tại một điểm kinh doanh ở Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Sàn giao dịch vàng cũng được công ty chứng khoán này định hướng phát triển. Trước đó, phía Ngân hàng Nhà nước cho biết đang khẩn trương tham khảo kinh nghiệm quốc tế để đề xuất phương án thành lập sở giao dịch vàng quốc gia, hoặc cho phép vàng được giao dịch trên sở giao dịch hàng hóa, hay lập sàn giao dịch vàng trong Trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam.

VPBankS hiện có vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng, là công ty chứng khoán do VPBank nắm 99,9% vốn. Công ty chứng khoán này hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, dự kiến IPO cuối năm nay.