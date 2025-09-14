Bất ngờ về doanh nghiệp muốn lập sàn tài sản số quy mô vốn 10.000 tỷ đồng

Công ty cổ phần Đầu tư HVA (HVA Group, mã chứng khoán: HVA) công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2025, dự kiến trình loạt kế hoạch quan trọng liên quan đến tăng vốn, tham gia các thị trường đang "nóng" hiện nay là tài sản số và vàng.

Lập sàn tài sản số DNEX 10.000 tỷ đồng

Cụ thể, HVA Group lên kế hoạch đầu tư chiến lược vào Onuschain - một công ty công nghệ chuỗi khối tại Việt Nam chuyên triển khai các giải pháp liên quan đến blockchain và tài sản số. Mục đích là triển khai hoạt động blockchain và tài sản số tại Việt Nam.

Công ty cũng sẽ trình kế hoạch lập sàn giao dịch tài sản số DNEX với lời giới thiệu quy mô vốn hợp tác cho dự án khoảng 10.000 tỷ đồng, được huy động từ các nhà đầu tư chiến lược theo từng giai đoạn.

HVA Group sẽ phụ trách lập kế hoạch, điều phối triển khai và kết nối đối tác. Các đối tác chiến lược được công bố gồm Onus Finance UAB, Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC), Pacific Bridge Capital, Công ty Cổ phần Đầu tư SFVN và Vemanti Group.

Lộ trình triển khai bao gồm 3 giai đoạn, là chuẩn bị thủ tục pháp lý và hạ tầng công nghệ; vận hành thử nghiệm trong khuôn khổ sandbox; khai thác thương mại từ năm 2025–2026.

Đơn vị này còn nêu sẽ hợp tác với Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Hanagold để duy trì và mở rộng đầu tư vàng, bạc cùng các sản phẩm kim hoàn, thực hiện trong năm 2025-2026. Kế hoạch khác còn là chủ trương thành lập ETH Treasury “kho bạc ETH” với với tổng nguồn vốn hợp tác dự kiến tối đa là 1.000 tỷ đồng.

Mục tiêu chính của quỹ là dự trữ và khai thác ETH, tối ưu hóa lợi nhuận từ hoạt động đầu tư... Để triển khai dự án, HVA Group hợp tác cùng các đối tác Onus Finance UAB, Parker Rusell và ETHCapital.vn.

Phát hành tăng vốn lên 500 tỷ đồng, nhiều cái tên lớn sẽ tham gia chiến lược

Về tăng vốn, công ty dự kiến phát hành 36,35 triệu cổ phiếu. Trong đó, 682.500 cổ phiếu được phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), song song chào bán riêng lẻ gần 35,7 triệu cổ phiếu.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ công ty dự kiến tăng lên 500 tỷ đồng. Thời gian thực hiện là trong quý IV/2025 và năm 2026.

Tổng số tiền thu về từ đợt chào bán dự kiến là 363,5 tỷ đồng. Công ty sẽ chi 200 tỷ đồng đầu tư dự án siêu thị tài chính, sàn giao dịch tài sản số DNEX, các dự án trọng điểm đổi mới sáng tạo, các dự án sandbox và dự án tại trung tâm tài chính.

Công ty cũng chi 100 tỷ triển khai đầu tư dự án Volt City - Trung tâm Di chuyển tích hợp Cần Thơ và 63,5 tỷ đồng chi triển khai đầu tư vận hành Nền tảng đầu tư tài sản HVA.vn (hay ứng dụng HVA).

Các nhà đầu tư chiến lược dự kiến tham gia mua cổ phiếu phát hành là những doanh nghiệp lớn trong ngành tài chính. Kể tên có Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI, Chứng khoán Alpha, Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Pacific Bridge, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh, Ngân hàng TMCP Nam Á, Straits Financial Group Pte.Ltd....

Phương án sử dụng vốn của HVA Group (Ảnh: Chụp màn hình từ tài hiệu ĐHĐCĐ bất thường).

Nhiều lần "thay da đổi thịt", lãi hàng năm chỉ vài tỷ đồng

HVA Group có tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp An Hưng, được thành lập vào tháng 5/2010. Ban đầu, công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng nhà ở và hoàn thiện công trình xây dựng.

Đến năm 2014, ngành nghề kinh doanh của công ty chuyển sang chăn nuôi và trồng trọt, đồng thời đổi tên thành Công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt.

Vào tháng 3/2015, HVA Group chính thức trở thành công ty đại chúng và niêm yết giao dịch trên sàn chứng khoán với mã HVA.

Cuối năm 2017, công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư HVA và chấm dứt các hoạt động liên quan đến sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, chuyển đổi mô hình hoạt động sang lĩnh vực tư vấn tài chính, quản lý doanh nghiệp và đầu tư.

HVA Group hiện có vốn điều lệ 136,5 tỷ đồng.

Theo giới thiệu trên website, HVA Group là thành viên của Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO. Công ty đang hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư tài sản số, đầu tư vàng và kinh doanh kim hoàn, nền tảng công nghệ lõi: blockchain và AI, dịch vụ hỗ trợ cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Theo công bố trên website công ty, tổng vốn đầu tư của HVA Group hiện gần 141 tỷ đồng và đang tạm lãi 101,54%. Tất cả khoản đầu tư thành phần được bắt đầu từ năm 2024 đều đang có lãi hàng chục, đến hàng trăm %.

Danh mục đầu tư của HVA Group (Ảnh: Website doanh nghiệp).

Về chỉ số kinh doanh, lợi nhuận HVA Group liên tục trồi sụt sau nhiều lần “thay da đổi thịt”. Năm 2018-2019, công ty thua lỗ. Những năm gần đây, HVA Group có lãi song chỉ vỏn vẹn vài tỷ đồng mỗi năm.

6 tháng đầu năm nay, HVA Group ghi nhận doanh thu thuần gần 41 tỷ đồng và lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ hơn 4 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6, công ty có vốn chủ sở hữu gần 151 tỷ đồng, tổng tài sản ở mức hơn 157 tỷ đồng, đều tăng nhẹ so với đầu năm. Các hợp đồng BCC được ghi nhận trên khoản mục phải thu ngắn hạn khác.

Trong chiến lược phát triển kinh tế số giai đoạn 2025-2030, công ty đề ra mục tiêu tham vọng là lọt top 5 công ty đầu tư công nghệ niêm yết tại Việt Nam.

Đi cùng với những chiến lược lớn, trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu HVA đã tăng hơn 120% trong chưa đầy một tháng, lập đỉnh sát 30.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 22/8 với nhiều phiên tăng trần liên tiếp.

Thị giá HVA đang hạ nhiệt về 22.200 đồng/cổ phiếu, vẫn tăng hơn 255% trong vòng một năm qua.