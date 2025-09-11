Sàn vàng quốc gia được kỳ vọng chống đầu cơ, chấm dứt chênh lệch giá

Thông tin tại cuộc họp với các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp triển khai Nghị định 232 về kinh doanh vàng diễn ra ngày 9/9, Phó thống đốc Phạm Quang Dũng cho biết đơn vị này đang tham khảo kinh nghiệm quốc tế nhằm đề xuất các phương án cho phép giao dịch vàng online.

Nhà điều hành tiền tệ đang nghiên cứu 3 phương án quản lý thị trường vàng, gồm lập Sở giao dịch vàng quốc gia; giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa hoặc trong Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Sàn giao dịch vàng: Xu thế phát triển tại nhiều quốc gia

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, nhận định việc hướng đến việc thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia hoặc tích hợp giao dịch vàng vào các trung tâm tài chính, sở giao dịch hàng hóa sẽ hướng đến hiện đại hóa thị trường vàng.

"Đây là xu thế phát triển tất yếu tại nhiều quốc gia, giúp vàng thoát khỏi vai trò là tài sản tích trữ đơn thuần và trở thành một kênh đầu tư có thể theo dõi, định giá và giao dịch minh bạch", vị này nêu.

Chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, gợi ý có thể học hỏi kinh nghiệm xây dựng sàn giao dịch vàng ở Trung Quốc.

Ông nêu, Trung Quốc có 2 sàn giao dịch vàng, gồm sàn giao dịch vàng vật chất và sàn giao dịch vàng chứng chỉ. Tuy nhiên sàn giao dịch vàng vật chất hoạt động mạnh nhất. Trung Quốc cấp phép cho 5 ngân hàng thương mại quốc doanh, 4 ngân hàng nước ngoài và 4 công ty kinh doanh vàng bạc lớn nhất được phép nhập khẩu từ nước ngoài về và bán sỉ trên sàn.

Ông cho rằng sàn giao dịch vàng của Việt Nam có thể bán vàng vật chất theo phương thức bán sỉ cho các doanh nghiệp vàng, sau đó các doanh nghiệp mới bán lẻ ra dân chúng. “Khi có sàn thì sẽ có thống nhất về giá, công khai, minh bạch, không có chuyện lợi dụng độc quyền để đầu cơ, thao túng thị trường”, ông đưa ra ý kiến.

"Nên cấp phép cho ngân hàng thương mại quốc doanh và một số ngân hàng thương mại lớn và một số công ty vàng bạc đá quý lớn được nhập khẩu vàng và giao dịch ở trên sàn", ông đề xuất.

Mặt hàng vàng được bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Giảm đầu cơ, thao túng giá

Nếu được triển khai bài bản, ông Nguyễn Quang Huy cho rằng mô hình sàn giao dịch vàng sẽ góp phần tăng thanh khoản cho thị trường, nâng cao khả năng tiếp cận của người dân và doanh nghiệp, đồng thời tạo nền tảng để phát triển các công cụ phái sinh trên vàng, qua đó đưa thị trường tài chính Việt Nam tiến gần hơn với chuẩn mực quốc tế.

Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Giảng viên Đại học Kinh tế TPHCM, cho rằng sàn vàng quốc gia vận hành theo chuẩn quốc tế, minh bạch về giao dịch và giá niêm yết, sẽ là công cụ căn bản để thu hẹp khoảng cách giá trong nước - quốc tế.

Sàn vàng sẽ trở thành trung tâm kết nối ngân hàng, doanh nghiệp và cá nhân với nhau cũng như với thị trường toàn cầu, tăng thanh khoản, minh bạch hóa toàn bộ dòng giao dịch và giảm cơ hội cho hành vi đầu cơ, thao túng giá.

"Đặc biệt, nếu sàn vàng quốc gia kết hợp triển khai các sản phẩm tài chính dựa trên vàng - như tín chỉ vàng, chứng chỉ vàng, hoặc tiết kiệm vàng có trả lãi, thì đây sẽ là bước đi đột phá để huy động nguồn vàng nhàn rỗi trong dân, biến vàng thành một nguồn vốn quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội", chuyên gia nhấn mạnh.

“Một sàn vàng minh bạch, có chuẩn hóa về chất lượng và điều kiện niêm yết sẽ giải quyết gốc rễ vấn đề. Thực tế là phần lớn người dân không cần sở hữu vàng vật chất, họ chủ yếu muốn đầu tư theo hình thức mua thấp, bán cao. Khi có sàn vàng điện tử, nhu cầu nắm giữ vàng vật chất sẽ giảm đi đáng kể”, ông phân tích.