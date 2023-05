Lộ diện công ty sản xuất thuốc giải botulinum giá 8.000 USD vừa về Việt Nam

Như Dân trí đưa tin, ngày 13/5, TPHCM đã ghi nhận 6 người xuất hiện các triệu chứng của ngộ độc botulinum. 5 trường hợp đã ăn bánh mì kèm với một loại chả lụa bán dạo, người còn lại ăn một loại mắm để lâu ngày.

Trong số các trường hợp bệnh nhân ngộ độc botulinum điều trị tại TPHCM đã có một bệnh nhân biến chứng nặng, quá thời gian chỉ định dùng thuốc giải.

19h ngày 24/5, chuyến bay chở đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mang theo 6 lọ thuốc hiếm Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT) giải độc tố botulinum đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM). Các lọ thuốc được vận chuyển từ kho của WHO tại Thụy Sĩ về Việt Nam, có giá 8.000 USD mỗi lọ.

Thông tin từ bao bì cho thấy, thuốc giải này được sản xuất bởi Emergent BioSolutions Canada Inc. có địa chỉ tại Manitoba, Canada.

Thuốc giải 8.000 USD được bảo quản kỹ lưỡng trong nhiệt độ âm sâu (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo Bloomberg, Emergent Biosolutions Canada Inc. được thành lập vào năm 2017. Lĩnh vực kinh doanh của công ty là phân phối bán buôn thuốc theo toa, thuốc độc quyền và đồ vệ sinh cá nhân.

Công ty được hình thành trên cơ sở công ty dược phẩm Emergent Biosolutions Inc. của Mỹ mua lại hãng Cangene của Canada.

Emergent BioSolutions Inc. là một công ty dược phẩm sinh học chuyên biệt đa quốc gia có trụ sở tại Gaithersburg, Maryland, Mỹ. Doanh nghiệp này chuyên nghiên cứu, phát triển vaccine và phương pháp điều trị bằng kháng thể cho các bệnh truyền nhiễm và cung cấp các thiết bị y tế cho mục đích phòng vệ sinh học.

Trong số các sản phẩm của công ty có BioThrax (Anthrax Vaccine Adsorbed) là vaccine bệnh than duy nhất được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp phép và Narcan (naloxone) để điều trị khẩn cấp quá liều opioid. Công ty cũng sản xuất dược phẩm cho các bệnh truyền nhiễm như dịch tả và thương hàn.

Trong đại dịch Covid-19, công ty dược phẩm trên cũng sản xuất vaccine Johnson & Johnson và AstraZeneca/Oxford tại một trong các nhà máy của mình. Tuy nhiên theo The New York Times, gần 400 triệu liều vaccine coronavirus do Emergent sản xuất đã phải bị tiêu hủy "do kiểm soát chất lượng kém".

Công ty được Fuad El-Hibri thành lập vào năm 1998, dưới tên BioPort, trước đây hoạt động thuộc Viện sản phẩm sinh học Michigan và được tư nhân hóa thành Emergent BioSolutions Inc. vào năm 2004. Vào thời điểm đó, BioPort mua cơ sở và quyền sản xuất vắc-xin bệnh than cho quân đội Mỹ.

Năm 2000, hoạt động với tên gọi Bioport, công ty là đối tượng các phiên điều trần của Quốc hội Mỹ. Sau vụ tấn công bệnh than năm 2001 khiến 5 người Mỹ thiệt mạng và 17 người khác bị ốm, Bioport bắt đầu cung cấp vắc-xin bệnh than cho các cơ quan phòng vệ sinh học.

Emergent trở thành công ty đại chúng vào năm 2006. Cổ phiếu được giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York với mã chứng khoán EBS.

Báo cáo thường niên năm 2022 của doanh nghiệp cho thấy tổng doanh thu đạt 1.120,9 tỷ USD (khoảng 26.292 tỷ đồng), giảm 37% so với cùng kỳ năm 2021. Năm vừa qua công ty này lỗ tới 223,8 triệu USD (khoảng 5.253 tỷ đồng ) so với mức lãi 230,9 triệu USD (5.420 tỷ đồng) của năm 2021.

Với kết quả kinh doanh lao dốc, tỷ suất lợi nhuận cổ phiếu của công ty dược này cũng giảm mạnh trong năm 2022 khi so sánh với chỉ số S&P 500 cũng như rổ chỉ số các nhóm công ty ngành dược phẩm, sinh học.

Tỷ suất lợi nhuận của Emergent BioSolutions Inc. giảm dần từ năm 2020 (Ảnh chụp màn hình).

Công ty này cho biết BAT là thuốc giải độc huyết tương ngựa duy nhất được FDA và Bộ Y tế Canada để điều trị ngộ độc có triệu chứng cho 7 loại độc tố botulinum.