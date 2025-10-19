Kỷ lục: Người dân gửi hơn 7,7 triệu tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng

Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước công bố, tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đến hết tháng 7 đạt 7,748 triệu tỷ đồng, tăng 9,68% so với cuối năm 2024. Trong tháng 7, tiền gửi cư dân tăng thêm hơn 54.000 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 6, tiền gửi cư dân đã tăng thêm 91.498 tỷ đồng. Tháng 5 liền trước, tiền gửi nhóm này cũng tăng thêm 65.427 tỷ đồng.

Về phía tổ chức kinh tế, tiền gửi của nhóm này đạt 7,976 triệu tỷ đồng, thấp hơn 127.500 tỷ đồng so với cuối tháng 6, tương đương mức giảm 1,6%.

Tổng tiền của cá nhân và tổ chức kinh tế tại hệ thống ngân hàng sau 7 tháng đạt hơn 15,7 triệu tỷ đồng.

Theo ghi nhận, mặt bằng lãi suất tiết kiệm vẫn duy trì mức thấp trong suốt thời gian qua theo chỉ đạo của Nhà nước. Đồng thời, các kênh đầu tư khác như chứng khoán, vàng, bất động sản cũng trở nên sôi động.

Một số ngân hàng tăng lãi suất từ đầu tháng 10 có thể kể đến GPBank, NCB, Vikki Bank, Bac A Bank, VCBNeo, HDBank, với mức tăng thêm 0,2%/năm đến 0,6%/năm, tùy đơn vị.

Một ngân hàng nước ngoài là Woori Bank cũng tăng lãi suất, với lãi suất tiền gửi tại quầy từ 3,2%/năm đến 5,1%/năm, online từ 2,5%/năm đến 6%/năm (khách đăng ký mới Internet/Mobile Banking được cộng thêm 0,2%). Với tiền gửi tích lũy, lãi suất cơ bản 5%/năm, khách hàng có thể được thưởng thêm tối đa 1,5%, tùy số tiền gửi.

Nhân viên kiểm tra tiền tại một chi nhánh ngân hàng (Ảnh: Thành Đông).

Hiện tại, theo ghi nhận từ phóng viên Dân trí, mức lãi suất kỳ hạn 12 tháng phổ biến trên thị trường là 4,5-5,5%/năm. Nhóm nhà băng quốc doanh niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng là 4,6-4,8%/năm.

Với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất bình quân chỉ ở mức 3-5%/năm. Trong đó, nhóm ngân hàng quốc doanh và số ít nhà băng khác trả lãi quanh 3%/năm, đa số đơn vị trên thị trường đều trả từ 4%/năm trở lên, mức cao nhất là 5%/năm.

Lãi suất cho vay có xu hướng giảm sâu thời gian qua. Mặt bằng lãi suất thế giới có xu hướng giảm nhưng mức lãi suất của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ở mức cao, thị trường tài chính toàn cầu khó đoán định dưới tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tín dụng tăng trưởng gần 13,37% sau 9 tháng, và dự báo có thể đạt 19-20% năm nay.