Điều chỉnh giảm lãi suất cho vay nhà ở xã hội còn 5,4%/năm

Ngày 10/10, Chính phủ ban hành Nghị định số 261 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 192 thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; mua, thuê mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) được quy định là 5,4%/năm.

Ngoài ra, đối với các khoản vay đã ký hợp đồng tín dụng với NHCSXH trước ngày 10/10 thì được điều chỉnh hợp đồng tín dụng để áp dụng mức lãi suất 5,4%/năm cho dư nợ gốc thực tế, dư nợ gốc bị quá hạn (nếu có).

Giảm lãi suất cho vay nhà ở xã hội giúp người dân có thêm cơ hội an cư, ổn định cuộc sống (Ảnh: Quang Minh).

Việc giảm lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội là một bước đi mạnh mẽ, cụ thể hóa quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc giải quyết vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp và đảm bảo an sinh xã hội.

Quy định cho phép điều chỉnh các khoản vay cũ cũng thể hiện tính nhân văn, công bằng và khuyến khích người dân mạnh dạn vay mua nhà ở xã hội. Chính sách tín dụng mới này, kết hợp với các cơ chế đặc thù về đất đai và nguồn vốn được quy định tại Nghị quyết 201 tạo thành một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, vừa tháo gỡ khó khăn về nguồn cung, vừa tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho người mua nhà.

Chương trình tín dụng ưu đãi cho vay nhà ở xã hội với mục đích nhằm hỗ trợ các đối tượng như người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công với các mạng; người có thu nhập thấp tại đô thị; công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp.

Các đối tượng khác cũng được hỗ trợ từ nghị định này là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ, người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác.

Ngoài ra, các cán bộ, công chức, viên chức; hộ gia đình nghèo, cận nghèo, tại khu vực nông thôn, khu vực đô thị, khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tại biến đổi khí hậu cũng sẽ được vay mua nhà ở xã hội với mức lãi chỉ 5,4%/năm tại NHCSXH.

Theo số liệu thống kê từ NHCSXH, tổng dư nợ cho vay đến nay đạt trên 19.526 tỷ đồng với 50.328 khách hàng có dư nợ. Chương trình đã và đang trở thành nguồn lực tín dụng quan trọng, giúp hàng chục nghìn hộ gia đình, công nhân, người lao động thu nhập thấp có điều kiện an cư, ổn định cuộc sống.

Thời gian qua, hệ thống NHCSXH tích cực phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn của các đối tượng; tăng cường tuyên truyền, phổ biến về chương trình cho vay nhà ở xã hội theo đến mọi người dân để biết và tiếp cận khi có nhu cầu.

Đồng thời, ngân hàng cũng tổ chức tập huấn quy trình, thủ tục, hồ sơ vay vốn tới các xã, thị trấn, đoàn thể làm dịch vụ ủy thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn; trên cơ sở đó tiến hành bình xét, giải ngân cho khách hàng có nhu cầu, đủ điều kiện được vay vốn, bảo đảm công khai, đúng quy định.

Theo số liệu báo cáo của Bộ Xây dựng, cả nước đang đầu tư xây dựng 132.616 căn nhà ở xã hội, trong đó 9 tháng đầu năm nay đã khởi công mới là 73 dự án với quy mô là 57.815 căn hộ.

Quang Minh