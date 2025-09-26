Ngân hàng nào đang trả lãi suất trên 6%/năm?

Theo khảo sát của phóng viên báo Dân trí, từ đầu tháng 9, chỉ 2 ngân hàng thương mại trong nước điều chỉnh lãi suất huy động.

Trong đó, Vikki Bank tăng 0,1-0,15%/năm lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-13 tháng. Còn GPBank điều chỉnh lãi suất huy động với mức giảm lãi suất toàn bộ các kỳ hạn tiền gửi trực tuyến. Với tiền gửi tại quầy, ngân hàng này giảm lãi suất các kỳ hạn 4-36 tháng, đồng thời tăng 0,1% lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-3 tháng.

Trước đó, động thái giảm lãi suất diễn ra đồng loạt từ đầu tháng 3, sau khi Thủ tướng chỉ đạo "nóng" thanh tra, kiểm tra các nhà băng tăng lãi suất huy động thời gian qua.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, không thực hiện đúng chỉ đạo. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cần xem xét, quyết định sử dụng các công cụ quản lý về hạn mức tăng trưởng tín dụng và thu hồi giấy phép theo quy định.

Theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, 30 đơn vị hạ lãi suất huy động từ 0,1 điểm %/năm đến 1,05 điểm %/năm.

Tuy nhiên, từ khoảng đầu tháng 5 đến nay, đà giảm lãi suất huy động chậm lại. Vài tháng qua, một số ngân hàng rục rịch tăng lãi suất, song mức tăng thấp, dao động 0,1-0,5%/năm.

Mặt bằng lãi suất vẫn ở mức thấp. Các ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước (big 4) gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank duy trì ở mức thấp nhất hệ thống và không biến động nhiều thời gian qua. Các đơn vị này niêm yết lãi suất cao nhất hiện là 4,8%/năm, trong khi lãi suất thấp nhất chỉ 1,6%/năm.

Ở các ngân hàng thương mại cổ phần, gửi tiền kỳ hạn một tháng lãi suất rơi vào khoảng 1,6-4,1%/năm. Với kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất thường dao động 1,9-4,4%/năm; kỳ hạn 6 tháng dao động khoảng 2,9-5,3%/năm. Kỳ hạn 12 tháng lãi suất ở mức 4,7-5,3%/năm. Với kỳ hạn dài 18-24 tháng trở lên, một số ngân hàng trả lãi dao động từ 5,8-5,95% trở lên (tuỳ điều kiện gửi).

Đơn vị trả lãi suất kỳ hạn 12 tháng trên 6% là Vikki Bank khi trả lãi suất 6,1%/năm cho cả kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng.

Nhân viên đang chuẩn bị xếp tiền tại một chi nhánh ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo về triển vọng lãi suất thời gian tới, các chuyên gia của Chứng khoán VCBS cho rằng, lãi suất huy động có thể duy trì ổn định trong thời gian tới, còn lãi suất cho vay tiếp tục ở vùng thấp nhưng sẽ có sự phân hóa giữa các ngành nghề.

Tương tự, ABS Research cũng dự báo, trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước giữ chính sách tiền tệ ổn định, khuyến khích ngân hàng giảm lãi suất huy động và tín dụng toàn hệ thống tăng trưởng cao, lãi suất huy động sẽ giữ ổn định hoặc chỉ giảm nhẹ trong nửa cuối năm 2025.

Mới đây, Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu của Ngân hàng UOB (Singapore) đã đưa ra dự báo Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5% trong suốt năm nay. Lý do đưa ra dự báo này được UOB dựa trên đánh giá triển vọng tăng trưởng kinh tế khả quan trong nửa cuối năm nay và các yếu tố đến từ tỷ giá.