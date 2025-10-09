Fed vừa tiết lộ tín hiệu gì mà thị trường tài chính toàn cầu dậy sóng?

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa công bố biên bản cuộc họp tháng 9. Cụ thể, biên bản này cho thấy hầu hết thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đều đồng thuận rằng tình hình thị trường lao động suy yếu là lý do chính để Fed hạ lãi suất cơ bản.

Tuy nhiên, các thành viên chia rẽ về việc nên thực hiện 2 hay 3 lần cắt giảm trong năm nay, bao gồm cả mức giảm 0,25% được phê duyệt tại cuộc họp ngày 17/9.

"Hầu hết thành viên cho rằng sau đợt giảm lãi suất này, Ủy ban đang ở vị thế thuận lợi để phản ứng linh hoạt trước những biến động kinh tế sắp tới", biên bản nêu rõ.

Nội bộ FOMC chia rẽ sát nút giữa 19 quan chức tham dự, trong đó có 12 người có quyền biểu quyết. Cuộc bỏ phiếu kết thúc với 11 người thông qua quyết định giảm 0,25% lãi suất, đưa lãi suất quỹ liên bang về ngưỡng 4-4,25%.

Đa số thành viên ủng hộ 2 lần giảm lãi suất nữa trong năm nay, mỗi lần 0,25%. Dự báo đi kèm cho thấy Fed có thể thực hiện một lần hạ lãi suất trong năm 2026 và 2027, trước khi ổn định ở mức dài hạn khoảng 3%.

Cuộc họp này cũng là lần đầu tiên Thống đốc mới Stephen Miran tham dự, người vừa nhậm chức vài giờ trước khi bắt đầu phiên họp. Ông Miran là thành viên duy nhất phản đối, khi ông ủng hộ một đợt cắt giảm mạnh hơn với 0,5%. Sau đó, ông Miran cũng thừa nhận trên truyền thông rằng mình là "điểm chấm đơn độc" vì quan điểm nới lỏng mạnh tay hơn so với các thành viên còn lại của FOMC.

Ông Stephen Miran, Thống đốc mới của Fed (Ảnh: Reuters).

Trong phát biểu ngày 23/9, Chủ tịch Powell không bác bỏ kỳ vọng thị trường. Ông nhấn mạnh rằng Fed sẽ tiếp tục đánh giá dựa trên tăng trưởng, việc làm và lạm phát, đặt ra câu hỏi: "Chính sách của chúng ta có đang đi đúng hướng không? Nếu không, chúng ta sẽ điều chỉnh".

Một số quan chức tỏ ra thận trọng với việc tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ. Họ lo ngại rằng lạm phát, vốn đã vượt mức mục tiêu 2% trong hơn 4 năm qua, có thể trở thành "bình thường mới" nếu người dân và doanh nghiệp bắt đầu quen với mức tăng giá 3%.

Biên bản cũng ghi nhận một số thành viên kêu gọi thận trọng hơn, cho rằng các điều kiện tài chính hiện nay "không còn quá thắt chặt". Do đó Fed cần xem xét kỹ lưỡng trước các bước đi tiếp theo.

"Phần lớn thành viên nhận thấy cần điều chỉnh phạm vi lãi suất mục tiêu về mức trung lập hơn, do rủi ro suy giảm việc làm tăng lên, còn áp lực lạm phát đã không còn leo thang", tài liệu cuộc họp viết.

Vấn đề thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt cũng được đưa ra thảo luận. Nhiều thành viên cho rằng các mức thuế này chỉ khiến giá cả tăng tạm thời trong năm nay, nhưng không tạo ra lạm phát kéo dài.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 8/10, chỉ số S&P 500 đã nhích 0,58% lên 6.754 điểm nhờ đà tăng của các ngành công nghệ thông tin, tiện ích và công nghiệp. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,12%, chốt phiên với 23.043 điểm.

Cơn sốt cổ phiếu AI chưa có dấu hiệu dừng lại và đang tiếp tục là nguồn động lực tăng trưởng mạnh nhất của chứng khoán Mỹ. Cổ phiếu Nvidia tăng 2,2% trong phiên sau khi CEO Jensen Huang tiết lộ rằng nhu cầu đối với sản phẩm của hãng đã đi lên trong những tháng gần đây. Năm nay, cổ phiếu này đã tăng gần 37%.

Thông thường, các dữ liệu kinh tế sau các cuộc họp sẽ giúp Fed củng cố hoặc điều chỉnh quan điểm. Tuy nhiên, việc Chính phủ Mỹ đóng cửa đang khiến Fed đối mặt thách thức mới. Khi Bộ Lao động và Bộ Thương mại phải tạm ngừng hoạt động, Fed thiếu dữ liệu quan trọng về lạm phát, việc làm và chi tiêu tiêu dùng - những cơ sở then chốt để định hướng chính sách.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh những chia rẽ nội bộ ngày càng rõ nét, Chủ tịch Jerome Powell đang tìm cách giữ vị thế cân bằng. Ông từng phát biểu rằng rủi ro 2 chiều đồng nghĩa không có con đường nào hoàn toàn không rủi ro. Nếu cắt giảm quá nhiều, Fed có thể khiến lạm phát trỗi dậy, song nếu duy trì lãi suất quá cao, nguy cơ suy giảm việc làm sẽ hiện hữu.