KOL, KOC trước ranh giới mong manh giữa sáng tạo và pháp luật

Áp lực lớn nhất của KOL/KOC hiện nay là ranh giới mong manh giữa sáng tạo và tuân thủ pháp luật. Tại lễ ra mắt Ban Chấp hành Câu lạc bộ KOL & KOC Việt Nam sáng nay (2/12) ở TPHCM, ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam - cho biết: “Sáng tạo bình thường, tuân thủ mọi quy định thì khó đột phá; nhưng đột phá quá khuôn khổ lại dễ vi phạm pháp luật”.

KOL (Key Opinion Leader) là những người có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng như nghệ sĩ, chuyên gia, người nổi tiếng. Trong khi đó, KOC (Key Opinion Consumer) là những người tiêu dùng có ảnh hưởng, chuyên đánh giá sản phẩm và tác động trực tiếp đến quyết định mua sắm của người dùng.

"KOL/KOC cần biết cách đi trong đèn vàng”

Theo ông Sơn, văn bản pháp luật đã đầy đủ, nhưng cách vận dụng sao cho đúng và hiệu quả là bài toán khó đối với người làm nội dung. Để thành công, KOL/KOC cần hội đủ 3 yếu tố: Tạo được dấu ấn để thu hút cộng đồng, duy trì lượng người theo dõi và quan trọng nhất là thúc đẩy họ đưa ra quyết định mua hàng.

Muốn đạt được 3 yếu tố này, KOL/KOC buộc phải liên tục sáng tạo, thử nghiệm và tạo sự khác biệt. Tuy nhiên, áp lực nằm ở chỗ “đột phá như thế nào khi ai cũng có công nghệ và trình độ tương tự, và làm sao đột phá mà không chạm vào vùng vi phạm?”.

Ông Sơn ví von quá trình sáng tạo như việc qua nút giao thông: “KOL/KOC phải biết cách đi trong đèn vàng”. Ông giải thích, nếu đèn vàng còn khoảng 7 giây, có thể tăng tốc để vượt qua an toàn; nhưng khi chỉ còn khoảng 5 giây, tốt nhất nên dừng lại để tránh vượt đèn đỏ.

“KOL/KOC cần bản lĩnh để đột phá nhưng cũng phải tỉnh táo để không vượt quá ranh giới pháp luật. Tuân thủ nhưng linh hoạt, không quá cứng nhắc”, ông Sơn nhấn mạnh.

Ban Chấp hành Câu lạc bộ KOL & KOC Việt Nam (Ảnh: BTC).

Luật Quảng cáo 2025: Thị trường nội dung sẽ được soi chiếu rõ ràng hơn

Thị trường quảng cáo số bùng nổ những năm gần đây không chỉ mở ra cơ hội lớn cho người sáng tạo nội dung, mà còn kéo theo nhiều khoảng trống pháp lý. Các hoạt động tự phát, thiếu chuẩn mực, thậm chí sai phạm đã khiến niềm tin của người tiêu dùng bị bào mòn và không ít doanh nghiệp chịu thiệt hại.

Trước thực trạng đó, Nhà nước đã ban hành Luật Quảng cáo sửa đổi cùng nhiều văn bản liên quan nhằm thiết lập trật tự mới cho lĩnh vực KOL/KOC, hướng tới một môi trường minh bạch và chuyên nghiệp hơn.

Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc, Founder & CEO Skyline Media and Training, đánh giá: “Khi Luật Quảng cáo 2025 bắt đầu có hiệu lực, thị trường nội dung sẽ được soi chiếu rõ ràng hơn. Đây vừa là áp lực, vừa là động lực. Khi thiếu hành lang pháp lý đủ mạnh, ranh giới giữa sáng tạo có trách nhiệm và nội dung tùy hứng bị xóa nhòa”.

Theo bà Ngọc, việc luật hóa không phải là “siết” người làm nghề, mà là bước thanh lọc cần thiết. Những nhà sáng tạo nghiêm túc sẽ có điều kiện đi xa hơn, trong khi các sản phẩm nội dung cẩu thả buộc phải thay đổi.

Không chỉ là câu chuyện pháp lý, sự chuyên nghiệp hóa thị trường còn được thúc đẩy bởi Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam thông qua việc ra mắt Câu lạc bộ KOL/KOC Việt Nam. Đây được xem là bước đi cần thiết để định danh nghề ảnh hưởng, tạo cộng đồng nghề nghiệp chính thống và có trách nhiệm xã hội.

Bà Trần Thị Đan Thanh, Tổng giám đốc MVOT Việt Nam, đồng thời là Chủ nhiệm Câu lạc bộ, cho biết hội viên sẽ được cập nhật nhanh chóng các quy định pháp lý, tránh rủi ro khi triển khai chiến dịch. Bên cạnh đó, cơ chế Trusted Status giúp xác minh uy tín, hỗ trợ KOL/KOC dễ dàng hơn khi hợp tác với những nhãn hàng lớn.

Nhìn tổng thể, Luật Quảng cáo 2025 mở đường cho một thị trường nội dung minh bạch hơn - nơi giá trị cốt lõi của nghề ảnh hưởng được tôn vinh: Tính liêm chính, trách nhiệm trước công chúng và sự trung thực trong truyền thông. Khi ranh giới được xác lập rõ ràng, những người làm nghề bài bản sẽ có cơ hội khẳng định vị thế, tạo nền tảng phát triển bền vững cho toàn ngành.