Khối tài sản "khủng" cùng 3 thập kỷ làm giàu của đại gia Đỗ Anh Dũng

"Tôi tên là Đỗ Anh Dũng, sinh ngày 30/7/1961, nguyên quán Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 1982, sau đó có 10 năm công tác tại Ủy ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước trước đây - nay là Bộ Khoa học và Công nghệ Môi trường và Viện Khoa học Việt Nam phân viện TPHCM. Từ năm 1993 đến nay, tôi là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, nay là Tập đoàn Tân Hoàng Minh".

Trên đây là phần giới thiệu bản thân của ông Đỗ Anh Dũng tại bức tâm thư dậy sóng dư luận cách đây gần 3 tháng. Tuy nhiên, chặng đường kinh doanh suýt soát 30 năm của ông chủ Tân Hoàng Minh lại tương đối gay cấn chứ không đơn giản, ngắn gọn như vậy.

3 thập kỷ và một đế chế bất động sản

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Hoàng Minh được thành lập ngày 16/6/1993 tại TPHCM với hoạt động thuở ban đầu là sản xuất và xuất khẩu mây tre đan, vận tải hành khách bằng taxi, kinh doanh khách sạn, kinh doanh phát triển nhà, xây dựng,...

Năm 1995, doanh nghiệp của ông Đỗ Anh Dũng bắt đầu kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe taxi với thương hiệu "Taxi V20". Tới năm 2001, số lượng xe phục vụ khách hàng đạt tới gần 1.000 xe, chiếm đến 25% thị phần trên cả 3 thành phố là TPHCM, Nha Trang và Hà Nội, đồng thời tạo được thương hiệu "Taxi V20 - Tân Hoàng Minh" nổi tiếng.

Năm 1998, tập đoàn này đầu tư sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm mây, tre đan với thương hiệu Ratex. Thương hiệu Ratex được xuất khẩu sang hơn 10 quốc gia trên thế giới như Pháp, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Italy, Mỹ… và giành nhiều danh hiệu, giải thưởng tại các hội chợ lớn quốc tế, được Bộ Công Thương đánh giá cao.

Từ năm 2006 đến nay, Tân Hoàng Minh chú trọng đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Kể từ giai đoạn này, bất động sản được coi là lĩnh vực kinh doanh chính, cũng là thế mạnh của Tân Hoàng Minh.

Doanh nghiệp của ông Đỗ Anh Dũng tập trung đầu tư và phát triển các dự án bất động sản cao cấp. Hiện doanh nghiệp sở hữu hàng loạt dự án siêu sang, cao cấp ở vị trí đắc địa trong trung tâm các thành phố lớn. Mỗi dự án của tập đoàn này được ví như một tác phẩm nghệ thuật mang phong cách kiến trúc Pháp cổ điển, lãng mạn của thế kỷ XVII-XVIII.

Các dự án của Tân Hoàng Minh như D'. Palais Louis - Nguyễn Văn Huyên, D'. Le Roi Soleil - Quảng An, D'. Le Pont D'or - Hoàng Cầu, D'. El Dorado - Phú Thanh, Phú Thượng, D'. Capitale - Trần Duy Hưng... đều nằm tại các vị trí đắc địa ở trung tâm thành phố Hà Nội.

Nếu trong người mình lúc nào cũng ốm, luôn cố gắng để vượt qua nó như những khó khăn, thử thách trong cuộc sống thì dù có ốm thêm chút nữa cũng không vấn đề gì. Còn nếu lúc nào cũng thấy khỏe, rồi kiêu căng, tự mãn thì khi ốm thật sẽ khó có thể vượt qua.

Theo giới thiệu của ông Đỗ Anh Dũng, Tân Hoàng Minh "đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ và tập trung mở rộng các lĩnh vực hoạt động xoay quanh trục bất động sản, có thể kể đến: sản xuất bê tông - vật liệu xây dựng, sản xuất đồ nội thất, phát triển chuỗi trung tâm thương mại vui chơi giải trí, chuỗi văn phòng khách sạn cho thuê, quản lý vận hành tòa nhà...".

Dưới quyền của ông Đỗ Anh Dũng là một hệ thống với hàng loạt doanh nghiệp như Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Công ty Cổ phần D.Pay; Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thái Sơn; Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Tân Hoàng Minh; Công ty cổ phần nhà D'Land; Công ty cổ phần quản lý bất động sản Ánh Sáng Việt...

Vai trò của ông Đỗ Anh Dũng tại một loạt doanh nghiệp (Nguồn: masothue.com).

Vụ đấu giá "rúng động"

Nhắc đến Tân Hoàng Minh, trước hết phải kể đến vụ đấu giá đất Thủ Thiêm - cũng là sự kiện khiến tên tuổi Tân Hoàng Minh phủ kín truyền thông, được dư luận quan tâm, ngay cả với những người vốn ít khi quan tâm đến lĩnh vực tài chính hay bất động sản.

Theo đó, trong phiên đấu giá ngày 10/12/2021, Công ty Ngôi Sao Việt (một đơn vị thuộc Tân Hoàng Minh) đã chi ra với mức giá "khủng" lên tới 24.500 tỷ đồng tương ứng hơn 2,4 tỷ đồng/m2. Ông Đỗ Anh Dũng là người trực tiếp tham gia cuộc đấu giá và đưa ra mức giá.

Trong phiên đấu giá nói trên, mức giá ban đầu mà Ngôi Sao Việt đưa ra là 9.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngay sau khi có nhà đầu tư khác trả giá thì ông Dũng lại đứng lên và đưa ra giá cao hơn. Màn đấu hấp dẫn tới phút cuối khi chỉ còn lại Ngôi Sao Việt và Công ty Cổ phần Capital One Financial. Đáng nói, tại phiên đấu giá này, ông Đỗ Anh Dũng "chơi trội" hơn hẳn với phong cách phủ đầu đối thủ cùng bước giá 400 - 500 tỷ đồng so với bước giá mà đối thủ đưa ra là 100 - 200 tỷ đồng.

Ở lượt đấu thứ 69, Capital One Financial đặt mức giá 23.800 tỷ đồng. Lúc này, ông chủ Tân Hoàng Minh tung đòn quyết định khi ra giá 24.500 tỷ đồng (tương đương 1,1 tỷ USD) - gấp hơn 8 lần giá khởi điểm - cho lô đất vàng hơn 10.000 m2 tại Thủ Thiêm. Mức giá bình quân 2,4 tỷ USD cho mỗi m2 đất trong một phiên đấu giá được coi là "vô tiền khoáng hậu".

Cuối năm 2021, sau vụ đấu giá đất "rúng động" nói trên, ông Đỗ Anh Dũng xuất hiện trên báo chí khẳng định việc đưa ra mức giá tới 2,4 tỷ đồng/m2 đất Thủ Thiêm là đúng giá chứ không hề phá giá.

"Mức giá 24.500 tỷ đồng đó thực tế là không quá cao, nếu nhìn vào mức giá mà người về nhì đặt ra là Công ty Capital One đã trả tới 23.800 tỷ đồng", ông Dũng cho biết và khẳng định: "Là một nhà đầu tư chuyên nghiệp, tôi biết rằng mức giá này không chỉ là kỷ lục ở Việt Nam, mà không hề rẻ hơn so với cả các khu vực đắt đỏ nhất thế giới như Phố Đông - Thượng Hải, Mahatan- New York hay The Peak - Hong Kong... Tôi có thể dễ dàng giải các bài toán về kinh doanh với lô đất này, khi giá sàn những căn hộ ở đây có thể lên tới 400-500 triệu đồng/m2. Tôi có kế hoạch riêng của mình để đồng tiền bỏ ra đầu tư phải mang lại hiệu quả".

Ông chủ Tân Hoàng Minh lúc đó cũng bày tỏ không muốn "đất vàng" rơi vào tay các doanh nghiệp nước ngoài. Hơn nữa, ông Dũng còn tuyên bố, "việc chấp nhận mua với giá 2,4 tỷ đồng/m2 đất Thủ Thiêm, tôi muốn góp phần đặt dấu chấm hết cho tình trạng mua bán đất công với giá rẻ mạt một cách bất thường - thực tế là không hề rẻ vì doanh nghiệp phải tốn rất nhiều chi phí "bôi trơn", "đi đêm" cùng nhiều chi phí vô hình khác... Tôi bỏ số tiền xứng đáng với giá trị của lô đất để mua lấy sự minh bạch. Tôi có thể yên tâm thực hiện dự án trên mảnh đất đó mà không cần phải chờ đợi thủ tục, cũng chẳng phải lo những cuộc thanh tra, kiểm tra".

Tuyên bố mạnh mẽ như vậy, tuy nhiên, đến tháng 1 vừa rồi, sau bức tâm thư gây xôn xao mạng xã hội của ông Đỗ Anh Dũng, cuối cùng, Tân Hoàng Minh cũng quyết định bỏ cọc, chấp nhận mất gần 600 tỷ đồng. Theo đó, tập đoàn này tự nhận thức, việc trúng đấu giá cao như trên có thể dẫn đến sự xáo trộn và gây ra nhiều hệ lụy không tốt cho lĩnh vực bất động sản TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.

Bài toán dòng tiền và vướng lao lý

Ông Đỗ Anh Dũng từng thừa nhận trên báo chí rằng việc Tân Hoàng Minh khi phải thanh toán một khoản tiền khổng lồ cho vụ trúng giá là điều mà bản thân ông băn khoăn dù đã có dự trù về khả năng tài chính.

Theo quy định, Tân Hoàng Minh đã phải đóng tiền đặt cọc gần 600 tỷ đồng; trong 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế ký thông báo phải đóng 50% và trong 60 ngày tiếp theo phải đóng nốt toàn bộ số tiền còn lại. Bản thân ông Dũng nhận thấy, đây là thời gian cực kỳ gấp gáp đối với doanh nghiệp với khoản tiền khổng lồ như vậy.

Lo ngại của ông Dũng là có cơ sở khi mà qua rà soát của Ngân hàng Nhà nước trên hệ thống, tính đến tháng 1 năm nay, không có tổ chức tín dụng nào cho vay để doanh nghiệp đặt cọc tham gia đấu giá đất Thủ Thiêm.

Tuy nhiên, có một "cửa khác" mà Tân Hoàng Minh rất tích cực: trái phiếu doanh nghiệp. Trong năm 2021, tập đoàn của ông Đỗ Anh Dũng ồ ạt phát hành trái phiếu doanh nghiệp - vốn dĩ là một kênh được nhiều doanh nghiệp và tổ chức tín dụng những năm gần đây ưa dùng để huy động vốn một cách đắc lực và hữu hiệu.

Chỉ trong hơn 4 tháng từ tháng 7 đến tháng 11/2021, 3 đơn vị thuộc Tân Hoàng Minh đã tích cực huy động vốn bằng trái phiếu với những thương vụ phát hành nghìn tỷ đồng. Tổng cộng, Tân Hoàng Minh đã thu về 4.900 tỷ đồng từ kênh trái phiếu trong giai đoạn kể trên.

Một nội dung quảng cáo về trái phiếu Tân Hoàng Minh cách đây một tuần (Ảnh chụp màn hình).

Nhiều người dùng mạng xã hội phản ánh họ thường xuyên bắt gặp quảng cáo trái phiếu của Tân Hoàng Minh với những tiêu đề hấp dẫn, thậm chí có hẳn một website với tên miền là "traiphieutanhoangminh.com.vn" hiện đã bị vô hiệu hóa. Nội dung của các tin quảng cáo này ngoài đề cập đến tài sản đảm bảo (là cổ phần, bất động sản) còn nhấn mạnh mức lãi suất cao tới 12% kỳ hạn 24 tháng, vượt trội so với tiền gửi ngân hàng…

Ngày 3/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3 năm nay của các công ty Ngôi Sao Việt, Cung điện Mùa Đông, Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Tổng giá trị các đợt chào bán này là 10.030 tỷ đồng.

UBCKNN cho biết, các doanh nghiệp trên đã có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ. Quyết định hủy bỏ được dựa trên hồ sơ, tài liệu và đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền.

Ngay sau đó, Tân Hoàng Minh đã lập tức lên tiếng, cho biết đây là sự việc vô cùng đáng tiếc, ngoài mong muốn. Doanh nghiệp của ông Đỗ Anh Dũng còn khẳng định: "Tân Hoàng Minh cam kết các thông tin trái phiếu đã tư vấn cho khách hàng đúng với thông tin mà doanh nghiệp phát hành trái phiếu, công ty định giá tài sản đảm bảo, ngân hàng quản lý tài sản đảm bảo cung cấp".

Biểu lãi suất trái phiếu Tân Hoàng Minh đang được quảng cáo trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Tân Hoàng Minh còn hứa hẹn với trái chủ, trường hợp một trong các đợt phát hành này phải hủy bỏ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, tập đoàn cho biết sẽ làm việc với doanh nghiệp phát hành trái phiếu, cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn trả lại số tiền đã huy động cho khách hàng theo đúng quy định pháp luật.

Mặc dù vậy, ngày 5/4, Tân Hoàng Minh vẫn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại tập đoàn này và các tổ chức, đơn vị có liên quan đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 6 bị can đồng phạm về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo Bộ Công an, trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Ông Đỗ Anh Dũng cũng là doanh nhân có nhiều phát ngôn nổi tiếng. Trong đó có lần ông Dũng chia sẻ quan điểm (giữa bối cảnh ứng phó với đại dịch Covid-19): "Nếu trong người mình lúc nào cũng ốm, luôn cố gắng để vượt qua nó như những khó khăn, thử thách trong cuộc sống thì dù có ốm thêm chút nữa cũng không vấn đề gì. Còn nếu lúc nào cũng thấy khỏe, rồi kiêu căng, tự mãn thì khi ốm thật sẽ khó có thể vượt qua".

