Vì sao Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị bắt?

Theo Bộ Công an, trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Ngày 5/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 6 bị can đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, cụ thể:

Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông.

Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Phùng Thế Tính, Nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Bị can Đỗ Anh Dũng. (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Cũng theo Bộ Công an, để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty, ông Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho ông Đỗ Hoàng Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh điều hành Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.

Như Dân trí đã đưa tin, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa thông báo hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3 năm nay của các công ty Ngôi Sao Việt, Cung điện Mùa Đông, Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Tổng giá trị các đợt chào bán này là 10.030 tỷ đồng.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các doanh nghiệp trên đã có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ. Quyết định hủy bỏ được dựa trên hồ sơ, tài liệu và đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền.

Sau quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu có trách nhiệm dừng chuyển quyền sở hữu các trái phiếu của Ngôi Sao Việt, Cung điện Mùa Đông, Soleil giai đoạn 7/2021-3/2022. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có trách nhiệm công bố thông tin trên chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp về việc hủy bỏ các đợt chào bán trái phiếu nêu trên.

Thời gian qua, Tập đoàn Tân Hoàng Minh do ông Đỗ Anh Dũng làm Chủ tịch HĐQT gây xôn xao dư luận khi tham gia đấu giá đất Thủ Thiêm tại TPHCM vào cuối năm 2021.

Sau khi công ty con Ngôi Sao Việt trúng đấu giá lô đất 10.000 m2 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm mới mức kỷ lục 24.500 tỷ đồng (2,45 tỷ đồng/m2), người đứng đầu Tân Hoàng Minh sau đó đã trực tiếp viết thư xin không phát triển dự án gửi đến các cơ quan chức năng. Điều này đồng nghĩa với việc Tân Hoàng Minh chấp nhận mất trắng số tiền đặt cọc gần 600 tỷ đồng đã nộp khi tham gia đấu giá đất.

Tân Hoàng Minh, doanh nghiệp do ông Đỗ Anh Dũng làm Chủ tịch HĐQT, được biết đến với việc triển khai hàng loạt dự án siêu sang tại Hà Nội. Gần đây nhất, cuối tháng 12/2021, Cục C03 Bộ Công an có văn bản yêu cầu UBND TP Hà Nội và một số sở liên quan cung cấp hồ sơ liên quan đến 11 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại Hà Nội.