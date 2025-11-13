Hơn 99% khách hàng tại miền Trung - Tây Nguyên được cấp điện trở lại

Ngày 13/11, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết đến nay đã cấp điện trở lại cho hơn 1,6 triệu khách hàng, tỷ lệ hơn 99% khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 13 tại địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

Hiện tại, 15.879 khách hàng tại 2 khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Gia Lai và Đắk Lắk được các đơn vị điện lực khẩn trương xử lý, phấn đấu hoàn thành khôi phục trong ngày.

Công nhân điện làm ca đêm để sửa chữa hệ thống điện bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi tại tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Tại Gia Lai, Công ty điện lực tỉnh này đã khôi phục 135/208 vụ sự cố, cấp điện lại cho hơn 98,7% khách hàng, còn mất điện khoảng 12.355 khách hàng (1,27%) và 243 trạm biến áp (2,1%).

Tại Đắk Lắk, Công ty điện lực địa phương đã khôi phục 110/113 vụ sự cố, cấp điện lại cho 99,5% khách hàng, chỉ còn 4.861 khách hàng (0,51%) và 53 trạm biến áp (0,5%) đang được khắc phục.

Theo EVNCPC, sau bão đơn vị đã huy động hơn 2.800 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng thiết bị, vật tư từ các đơn vị thành viên và chính quyền địa phương để khắc phục sự cố sau bão. Nhờ đó, hầu hết phụ tải đã được khôi phục, đảm bảo cấp điện ổn định cho sản xuất và sinh hoạt người dân.

Công nhân điện ngâm mình trong nước lũ khôi phục nguồn điện (Ảnh: Điện lực miền Trung).

Hiện nay, một số khu vực vùng trũng, vùng sâu, nơi còn ngập nước hoặc đường dây sau công tơ của khách hàng bị hư hỏng vẫn chưa thể đóng điện an toàn.

EVNCPC khuyến cáo người dân kiểm tra hệ thống điện trong nhà, nếu phát hiện hư hỏng hoặc nguy cơ chạm chập, cần liên hệ tổng đài 19001909 để được hỗ trợ kịp thời.

Đơn vị cũng yêu cầu các công ty điện lực tăng cường tuyên truyền an toàn điện và sử dụng phần mềm cảnh báo sản lượng bất thường để sớm phát hiện nguy cơ chập điện, đảm bảo an toàn sau bão lũ.