Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất thu hút hơn 1 triệu lượt khách

Phát biểu tại lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 diễn ra tối ngày 3/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá sự kiện đánh dấu bước khởi đầu tốt đẹp, mở ra một chặng đường mới cho chuỗi các sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư, văn hóa quốc gia mang tầm vóc quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

"Hội chợ đã thu hút hơn 1 triệu lượt khách tham quan hội chợ, hàng nghìn cuộc giao thương, hợp đồng và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước với giá trị thương mại gần 5.000 tỷ đồng..", Thủ tướng cho biết.

"Hội chợ là kênh kích cầu tiêu dùng nội địa hiệu quả, là động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất, xuất nhập khẩu, là phương thức tích cực làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, là cầu nối năng động kết nối hợp tác thương mại quốc tế, tạo đà phát triển cho thị trường trong nước trong kỷ nguyên số", Thủ tướng đánh giá.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá thành công của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 chính là lời khẳng định cho việc thị trường Việt Nam không chỉ hấp dẫn về quy mô và tốc độ phát triển mà còn là điểm đến an toàn, thân thiện, đầy triển vọng và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Thủ tướng phát biểu tại lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 (Ảnh: BTC).

Thủ tướng đề nghị trên cơ sở kết quả hội chợ lần này, Bộ Công Thương chủ động xây dựng mô hình tổ chức Hội chợ Mùa Thu thường niên, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và khẩn trương đề xuất phương án tổ chức thành công Hội nghị Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

"Các bộ, ngành, địa phương cần tận dụng cơ hội từ hội chợ, biến kết quả giao thương thành dự án, sản phẩm cụ thể, phục vụ đời sống và kinh tế - xã hội. Doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, khẳng định thương hiệu Việt, phát triển bền vững và thể hiện trách nhiệm xã hội. Các đối tác quốc tế đồng hành trong hợp tác, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực xanh và số", Thủ tướng đề nghị.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, tổng diện tích 130.000m2, quy mô 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ 2.500 doanh nghiệp, tổ chức.

Theo ban tổ chức, hội chợ thu hút trung bình 100.000 lượt khách/ngày, cao nhất trong các sự kiện xúc tiến thương mại trong nước. Doanh thu trung bình đạt 300 triệu đồng/gian hàng tiêu chuẩn/10 ngày.

Tổng doanh thu trực tiếp gần 1.000 tỷ đồng, trong đó khu gian hàng địa phương đạt 50 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch, hợp đồng và biên bản ghi nhớ (MoU) đạt gần 5.000 tỷ đồng, riêng khu gian hàng địa phương đạt gần 500 tỷ đồng.

30 tổ chức, doanh nghiệp có “Không gian trưng bày tiêu biểu” tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 (Ảnh: BTC).

Trong khuôn khổ hội chợ, ban tổ chức cũng triển khai 11 hội nghị, hội thảo, diễn đàn chuyên đề, tổ chức xét chọn 30 gian hàng tiêu biểu và liên tục tổ chức các chương trình giao thương quốc tế với doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, New Zealand và Liên minh châu Âu; ghi nhận hơn 100 thỏa thuận hợp tác và biên bản ghi nhớ được ký kết.

Cũng theo ban tổ chức, tính đến nay, chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ do Thủ tướng phát động tại lễ khai mạc đã thu được 316 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.