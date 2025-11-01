Mô hình Trung tâm Triển lãm Việt Nam làm từ 510kg xôi, đậu xác lập kỷ lục

Màn trình diễn và xác lập kỷ lục diễn ra tối 31/10, trong khuôn khổ Lễ hội Ẩm thực Thu Mỹ Vị - Cheer Fest 2025 thuộc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025.

Tác phẩm được đăng ký với Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Viện Kỷ lục Việt Nam (VietKings) để xác lập kỷ lục “Mô hình Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC bằng xôi gấc và hoa đậu có kích thước lớn nhất Việt Nam".

Mô hình trung tâm triển lãm được làm từ xôi gấc và đậu (Ảnh: Linh Nguyễn).

Các công đoạn để chuẩn bị cho màn xác lập kỷ lục được thực hiện trong 3 ngày liên tục, từ khâu nấu, làm màu, đắp khuôn đến lắp ráp và trang trí chi tiết. Mô hình có chiều dài gần 1,8m, rộng 2m và cao 0,8m.

Toàn bộ phần thân mô hình được tạo bởi 410kg xôi gấc đỏ rực nấu từ nếp cái hoa vàng. Các chi tiết hoa văn, mái vòm và cảnh quan xung quanh được các đầu bếp gia công tỉ mỉ bằng tay từ 100kg đậu xanh, đậu trắng nhằm tái hiện công trình với màu sắc tự nhiên và cấu trúc mô phỏng kiến trúc thực tế.

Các đầu bếp thực hiện tác phẩm kỷ lục (Ảnh: Linh Nguyễn).

Mô hình Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam từ 510kg xôi và đậu vừa đảm bảo chất lượng thẩm mỹ, vừa bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Các phần xôi sau đó được chia cho nhân dân và khách tham quan thưởng thức.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Nghệ nhân Bánh dân gian Trần Thị Hiền Minh cho hay, bà và các đầu bếp thống nhất lựa chọn xôi gấc và đậu làm nguyên liệu chính.

Xôi được làm từ gạo nếp - biểu trưng cho nền văn minh lúa nước Việt Nam, màu đỏ gắn liền với sự may mắn, đủ đầy. Hoa đậu được sáng tạo khéo léo, tạo sự chú ý, đem đến sự tươi mới, hiện đại cho một món ăn truyền thống, kích thích vị giác của du khách.

Các chi tiết được chuẩn bị tỉ mỉ (Ảnh: Linh Nguyễn).

"Mỗi món ăn sẽ có những cách sơ chế, chế biến khác nhau nhằm đảm bảo phù hợp với khẩu vị, thẩm mỹ của thực khách. Với món ăn được xác lập kỷ lục Việt Nam như “Mô hình Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) làm từ xôi gấc và hoa đậu”, những nguyên liệu được sử dụng càng phải cẩn thận, trình bày trau chuốt nhằm tạo sự nổi bật, độc đáo", bà Hiền Minh nhấn mạnh.

Các đầu bếp đã lựa chọn những trái gấc màu đỏ cam, không bị nứt hay dập. Đậu trắng được xử lý nhiều lần để tạo một lớp “sơn”, bao phủ phía ngoài trung tâm.

Tập thể đầu bếp chuyên nghiệp Lạc Hồng Palace (Hải Phòng) đã phải làm liên tục 12 tiếng không ngơi nghỉ để có thể đem đến cho công chúng một “tuyệt tác của mỹ vị Việt Nam”.

Mô hình xôi sau đó được chia thành từng phần nhỏ để người dân tham quan hội chợ thưởng thức (Ảnh: Long Nhật).

Chị Nguyễn Thị Huyền (ở Hà Nội) hào hứng chia sẻ cảm nhận sau khi dùng món ăn kỷ lục.

"Dù là món ăn quen thuộc, tôi vẫn cảm nhận được một hương vị rất riêng. Tôi đặc biệt ấn tượng với cách trang trí. Tạo hình đẹp đến nỗi ban đầu tôi không nghĩ đó là một món ăn”, chị nói.

Màn trình diễn và xác lập kỷ lục diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Ẩm thực Thu Mỹ Vị - Cheer Fest 2025. Tại đây, du khách được trải nghiệm "Một vòng Việt Nam - Thu Mỹ Vị” với đầy đủ món ăn đặc sản của 34 tỉnh thành như vịt quay Lạng Sơn, súp lươn Nghệ An, bánh canh Quảng Trị, phở atiso Đà Lạt...

Không chỉ thưởng thức tinh hoa ẩm thực, khách hàng còn được chiêm ngưỡng màn trình diễn kỹ thuật chế biến của các nghệ nhân, gói trọn hồn cốt quê hương trong từng hương vị đậm đà.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 có chủ đề "Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh". Với sự tham gia của 34 tỉnh/thành phố, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp trong nước và quốc tế trên diện tích hơn 130.000 m2, hơn 3.000 gian hàng của gần 2.500 doanh nghiệp; hội chợ kỳ vọng đón 500.000 lượt khách mỗi ngày.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất không chỉ là điểm hẹn mua sắm đơn thuần mà là siêu lễ hội trải nghiệm, nơi giao hòa giữa công nghệ, văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật.

Đến tham quan hội chợ, người dân được thỏa thích mua sắm cũng như trải nghiệm các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí đặc sắc mang đậm văn hóa truyền thống dân tộc tại siêu hội chợ lần đầu tiên được tổ chức. Hội chợ sẽ kết thúc vào ngày 4/11.

Nhật Thủy