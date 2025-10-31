Hơn 100 thỏa thuận hợp tác được ký kết tại Hội chợ Mùa Thu

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 diễn ra từ ngày 26/10 đến 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam (VEC) là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô toàn quốc.

Không chỉ trưng bày và quảng bá sản phẩm, khu gian hàng quốc tế tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 còn là nơi diễn ra nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi và kết nối hợp tác giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Theo Bộ Công Thương, sau 5 ngày, hội chợ đã ghi nhận hơn 100 thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ (MoU) được ký kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam và đối tác quốc tế trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, chuyển giao công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng và hợp tác xuất khẩu.

Gian hàng trưng bày các sản phẩm dầu xoa và thảo dược đến từ Campuchia (Ảnh: Minh Huyền).

Bà Eva, Giám đốc kinh doanh của một doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm găng tay bảo hộ từ Trung Quốc, cho biết doanh nghiệp tham gia Hội chợ Mùa Thu nhằm quảng bá và giới thiệu các sản phẩm và mong muốn thâm nhập sâu hơn vào thị trường Việt Nam thông qua các dự án đầu tư.

"Các kế hoạch này sẽ diễn ra sau khi chúng tôi tìm được đối tác phù hợp", bà Eva khẳng định.

Điểm nhấn đặc biệt của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 chính là khu vực gian hàng của các doanh nghiệp quốc tế đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Campuchia, Mỹ, New Zealand, Ấn Độ, Iran, Australia, Singapore, Lào… thu hút đông khách tham quan.

Mỗi gian hàng không chỉ trưng bày sản phẩm, hàng hóa mà còn giới thiệu văn hóa tiêu dùng, bản sắc riêng của từng quốc gia. Chẳng hạn, khu gian hàng của các doanh nghiệp Malaysia trưng bày các sản phẩm thực phẩm, đồ ăn nhanh mang hương vị đặc trưng, được chế biến theo tiêu chuẩn Halal (Tiêu chuẩn đảm bảo sản phẩm tuân thủ luật Hồi giáo về thành phần và quy trình chế biến).

Gian hàng của doanh nghiệp Trung Quốc tại hội chợ (Ảnh: Minh Huyền).

Hay một số gian hàng của doanh nghiệp Trung Quốc giới thiệu các thiết bị chăm sóc sức khỏe, vật liệu gia dụng và công nghiệp nhẹ, nhựa tái chế, thiết bị tiết kiệm năng lượng...

Trong khi đó, gian hàng của Ấn Độ giới thiệu nhóm sản phẩm tẩy rửa và chăm sóc gia đình, sức khỏe.