Hoa Sen của ông Lê Phước Vũ bị phạt và truy thu thuế hơn 1,5 tỷ đồng

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group, mã chứng khoán: HSG) vừa có văn bản công bố thông tin về việc nhận được Quyết định 3351 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Thuế TPHCM.

Cụ thể, theo cơ quan thuế, Hoa Sen Group đã có hành vi vi phạm hành chính trong thời kỳ kiểm tra năm 2021-2022 gồm kê khai chi phí hóa đơn đầu vào không phục vụ sản xuất kinh doanh, chứng từ không đầy đủ theo quy định và chi phí tiền lương tổ chức làm thêm giờ cho người lao động vượt quá 300 giờ một năm.

Các hành vi nêu trên dẫn đến thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 tăng hơn 5 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tăng thêm hơn 1 tỷ đồng; năm 2022 thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp giảm (giảm lỗ) hơn 2,1 tỷ đồng.

Do đó, Hoa Sen Group bị phạt hành chính gần 201,2 triệu đồng về hành vi kê khai sai theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 125/2020 ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Doanh nghiệp này cũng phải khắc phục hậu quả bằng cách buộc nộp đủ số tiền truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 hơn 1 tỷ đồng và tiền chậm nộp tiền thuế gần 306,9 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 13/10, Hoa Sen Group có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày này đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và phạt nêu trên vào Ngân sách Nhà nước.

Như vậy, tổng số tiền phạt và truy thu thuế mà Hoa Sen Group phải nộp vào Ngân sách Nhà nước là hơn 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải giảm lỗ số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT Hoa Sen Group (Ảnh: DT).

Hoa Sen Group là doanh nghiệp do ông Lê Phước Vũ dẫn dắt. Niên độ 2024-2025, Hoa Sen Group xác định tập trung ổn định sản xuất kinh doanh, đặc biệt là mảng tôn thép truyền thống.

Gần đây, nhiều doanh nghiệp bị xử phạt và truy thu thuế. Mới đây, Cục Thuế TPHCM vừa ban hành Thông báo 11191 công khai thông tin 31.655 doanh nghiệp và cá nhân nộp thuế trên địa bàn còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước, tính đến thời điểm tháng 9 năm nay.

Tổng số tiền được ghi nhận là hơn 25.356 tỷ đồng. Việc công khai thông tin dựa trên quy định tại Luật Quản lý thuế 2019 và Nghị định 126/2020, áp dụng cho các trường hợp nợ thuế quá 90 ngày.

Ghi nhận từ Thông báo 11191 cho thấy có 3 doanh nghiệp nợ thuế hàng nghìn tỷ đồng. Các công ty nợ thuế hàng trăm tỷ đồng có 15 đơn vị, chủ yếu ở mảng bất động sản.