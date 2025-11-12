Warren Buffett ở tuổi 95: Giàu chậm, sống sâu, đầu tư vào chính mình

Trong một bữa trưa thân mật, Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, đã hỏi Warren Buffett: "Luận điểm đầu tư của ông rất đơn giản. Tại sao mọi người không sao chép?". Nhà hiền triết xứ Omaha mỉm cười và đáp lại bằng một câu nói đã trở thành kinh điển: "Bởi vì không ai muốn giàu một cách chậm rãi".

Câu trả lời ngắn gọn ấy không chỉ gói gọn triết lý đầu tư đã làm nên khối tài sản khổng lồ của Buffett, mà còn hé lộ một bí quyết sống sâu sắc: Thành công thực sự, dù là tài chính hay cuộc sống, đều cần sự kiên nhẫn và tầm nhìn dài hạn.

Trong 95 năm qua, Buffett không chỉ nổi tiếng là một nhà đầu tư huyền thoại mà còn là người sở hữu những bí quyết sống một cuộc đời tốt đẹp hơn (Ảnh: Forbes).

"Trả cho mình trước": Nền tảng của tự do tài chính

Đối với tầng lớp trung lưu, lời khuyên tài chính hàng đầu của Buffett không phải là những chiến lược cao siêu, mà bắt đầu từ một thói quen cơ bản: "Trả cho chính mình trước". Ông từng nhấn mạnh trong một cuộc họp thường niên của Berkshire Hathaway: "Đừng tiết kiệm những gì còn lại sau khi chi tiêu, mà hãy chi tiêu những gì còn lại sau khi tiết kiệm."

Đây là một sự thay đổi tư duy mang tính cách mạng. Thay vì coi tiết kiệm là phần thừa ra, hãy ưu tiên nó như một "hóa đơn" bắt buộc phải trả cho tương lai của chính bạn ngay khi nhận lương. Phần còn lại mới được dùng cho chi tiêu. Nguyên tắc này, kết hợp với việc cắt giảm các chi phí không cần thiết và sống một cách tiết kiệm, tạo ra một nền tảng tài chính vững chắc, là bước đệm để hướng tới sự giàu có bền vững.

Vậy, tiền tiết kiệm nên đi về đâu? Buffett đưa ra một lời khuyên đơn giản đến bất ngờ cho hầu hết mọi người: "Hãy liên tục mua quỹ chỉ số S&P 500 chi phí thấp. Duy trì việc mua, bất chấp mọi tình huống, đặc biệt là khi thị trường khó khăn".

Đây chính là hiện thân của triết lý "giàu chậm". Thay vì cố gắng "đánh bại thị trường", nhà đầu tư kiên nhẫn tích lũy tài sản bằng cách đặt cược vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế Mỹ trong dài hạn.

Khoản đầu tư quan trọng nhất: Những người xung quanh bạn

Thành công của Buffett không chỉ đến từ các con số. Ông luôn khẳng định sức mạnh của các mối quan hệ và môi trường xung quanh. "Tốt hơn hết là hãy giao du với những người giỏi hơn bạn. Hãy chọn những người cộng sự có hành vi tốt hơn bạn, và bạn sẽ tự động tiến về hướng đó", ông chia sẻ tại Đại hội cổ đông năm 2004.

Lời khuyên này được người cộng sự lâu năm của ông, Charlie Munger, bổ sung một cách thẳng thắn: "Nếu điều này khiến bạn tạm thời mất lòng trong nhóm bạn cùng tuổi, thì mặc kệ họ".

Theo Buffett, khi chọn người để hợp tác hay làm bạn, hãy tìm kiếm 3 phẩm chất: Trí tuệ, năng lượng và sự chính trực. Ông đặc biệt nhấn mạnh yếu tố cuối cùng: "Nếu họ thiếu sự chính trực, bạn khỏi cần để ý đến 2 điều đầu tiên".

Đây là bài học đắt giá cho bất kỳ ai, từ nhà lãnh đạo doanh nghiệp đến một nhân viên bình thường. Môi trường và những người bạn tiếp xúc hàng ngày sẽ mài giũa hoặc bào mòn con người bạn. Đầu tư vào các mối quan hệ chất lượng chính là cách đầu tư vào phiên bản tốt hơn của chính mình.

Sống một cuộc đời đáng giá: "Làm việc ngược từ bản cáo phó"

Khi đã ở bên kia sườn dốc của cuộc đời, Warren Buffett vẫn chia sẻ rằng: "Tôi cảm thấy tốt hơn về nửa đời sau của mình so với nửa đời trước". Bí quyết của ông là không ngừng học hỏi từ sai lầm và bước tiếp. "Đừng tự trách bản thân về những sai lầm đã qua, mà hãy học hỏi ít nhất một chút từ chúng và tiếp tục bước đi. Không bao giờ là quá muộn để cải thiện".

Một trong những bài học sống sâu sắc nhất ông chia sẻ là hãy nghĩ về di sản của bạn. Ông kể câu chuyện về Alfred Nobel, người đã kinh hoàng khi đọc được bản cáo phó viết sai về mình, mô tả ông là "kẻ buôn bán tử thần". Sự kiện đó đã thúc đẩy Nobel thay đổi cuộc đời, cống hiến tài sản của mình để lập ra giải thưởng Nobel danh giá.

Từ câu chuyện này, Buffett khuyên: "Đừng trông chờ vào một sơ suất trên báo: Hãy tự quyết định bạn muốn cáo phó của mình nói gì và sống một cuộc đời xứng đáng với điều đó".

Để làm được điều này, hãy chọn cho mình những hình mẫu, những "người hùng" để noi theo và học hỏi. Và quan trọng hơn cả, hãy tuân theo "quy tắc vàng": Đối xử với người khác theo cách bạn muốn được đối xử. Bởi lẽ, sự vĩ đại không đến từ tiền bạc hay danh vọng. Như Buffett đã viết: "Khi bạn giúp ai đó theo hàng nghìn cách khác nhau, bạn đang giúp cả thế giới. Lòng tốt không tốn chi phí nhưng cũng vô giá".

Ở tuổi 95, những bài học Warren Buffet để lại không chỉ dành cho các nhà đầu tư trên sàn chứng khoán, mà cho tất cả chúng ta - những người đang nỗ lực mỗi ngày để sống một cuộc đời thực sự đáng giá.