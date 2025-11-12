Thị trường tiền số lại dậy sóng vì “bóng ma” Satoshi Nakamoto

Thị trường tiền mã hóa, vốn không thiếu những câu chuyện kịch tính, lại một lần nữa nín thở trước danh tính bí ẩn nhất thế giới: Satoshi Nakamoto.

Gần đây, một vụ cá cược nhỏ trên sàn Polymarket đã thổi bùng lên cuộc tranh luận lớn: Liệu cha đẻ bitcoin có di chuyển khối tài sản khổng lồ của mình trước cuối năm 2025 hay không?

Dù giá trị vụ cược không lớn, nó cho thấy nỗi ám ảnh dai dẳng của thị trường. Bất kỳ động thái nào từ các ví điện tử được cho là của Satoshi cũng có thể gây ra một cơn địa chấn. Nhưng giữa lúc các nhà giao dịch còn đang mổ xẻ, một tiếng nói uy tín từ giới tài chính truyền thống đã tung ra một cáo buộc còn rúng động hơn nhiều.

Liệu Satoshi Nakamoto có “phá vỡ im lặng” và dịch chuyển khối tài sản 1,1 triệu bitcoin trước khi 2025 khép lại? (Minh họa: Cẩm Hà).

Thuyết âm mưu: Cha đẻ bitcoin là "kẻ lừa đảo" đang bí mật xả hàng?

Gary Stevenson, một nhà kinh tế học người Anh và là cựu trader của Citigroup, người nổi tiếng với các quan điểm sắc sảo, đã không ngần ngại gọi Satoshi là "một gã giả mạo" và bitcoin là một "trò lừa đảo tinh vi".

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Stevenson đã vạch ra một kịch bản đáng sợ: "Hãy tưởng tượng bạn là Satoshi Nakamoto. Bạn tạo ra một đồng tiền giả và đang nắm trong tay cả nghìn tỷ đôla", ông nói. "Nếu tôi là gã đó, và tôi biết rằng nếu mình bắt đầu bán tháo, giá sẽ rơi về không, tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ bán 100.000 USD, dùng tiền đó mua quảng cáo. Rồi tôi lại bán 200.000 USD và tiếp tục mua quảng cáo".

Theo Stevenson, người đứng sau cái tên Satoshi đang bí mật bán ra số bitcoin của mình để tài trợ cho một chiến dịch PR toàn cầu. Mục tiêu là "phủ sóng quảng cáo khắp nơi", thuyết phục các nhà đầu tư trẻ, thiếu kinh nghiệm mua vào "thứ tài sản vô dụng này" để ông ta có thể chốt lời. "Đây là một trò lừa đảo", ông khẳng định.

Lập luận của Stevenson đánh thẳng vào điểm yếu lớn nhất của bitcoin: Sự tập trung quyền lực và tài sản vào tay một thực thể ẩn danh. Nếu ông đúng, toàn bộ đà tăng giá của bitcoin không phải là sự chấp nhận của thị trường, mà chỉ là kết quả của một chiến dịch thao túng giá có quy mô chưa từng có.

"Bóng ma" giàu hơn Bill Gates và nỗi sợ hãi của thị trường

Dù Satoshi là thiên tài hay kẻ lừa đảo, quy mô tài sản của "bóng ma" này là không thể chối cãi. Theo dữ liệu từ Arkham Intelligence, tổng giá trị bitcoin gắn liền với Satoshi có thời điểm đã vượt mốc 117 tỷ USD. Khối tài sản này đủ sức đưa nhân vật bí ẩn này vào top những người giàu nhất hành tinh, thậm chí vượt qua cả Bill Gates.

Tài sản này lớn đến mức, ngay cả khi nằm im, nó vẫn tạo ra những con số không tưởng. Tháng 10 vừa qua, khi thị trường chao đảo vì tin đồn về chính sách thuế quan mới, giá trị ví của Satoshi đã "bốc hơi" 5,03 tỷ USD chỉ trong 24 giờ.

Sự mong manh của thị trường trước các tin tức vĩ mô và nỗi sợ hãi về "bóng ma" Satoshi là có thật. Bất kỳ ai sở hữu 1,1 triệu BTC đều có quyền năng nhấn chìm cả thị trường chỉ bằng một vài cú nhấp chuột.

Tài sản của Satoshi Nakamoto: 1,1 triệu bitcoin, 15 năm im lặng và tương lai trị giá 1.000 tỷ USD (Ảnh: Veronica Cestari).

Nghịch lý 17 năm: Bitcoin đã "trưởng thành" và không cần cha đẻ?

Cuộc tranh luận về danh tính và ý định của Satoshi có thể sẽ không bao giờ kết thúc. Nhưng trớ trêu thay, khi cả thị trường nín thở theo dõi "bóng ma" Satoshi, đứa con tinh thần của ông dường như không còn quan tâm đến cha đẻ của mình nữa.

Bitcoin vừa kỷ niệm 17 năm ngày bản cáo bạch ra đời (31/10/2008). Từ một "thử nghiệm của giới hacker", nó đã trở thành một trụ cột không thể thiếu trong danh mục đầu tư của giới tài chính tổ chức. Sự chấp nhận của các định chế tài chính không còn là dự đoán, nó đã là sự thật:

Những gã khổng lồ Phố Wall: BlackRock, quỹ quản lý tài sản lớn nhất thế giới, hiện nắm giữ một lượng lớn bitcoin thông qua các quỹ ETF của mình.

Các công ty niêm yết và tư nhân: Hàng trăm nghìn BTC đang nằm trong kho bạc của các công ty đại chúng và tư nhân trên khắp thế giới, được xem như một tài sản dự trữ chiến lược.

Michael Rihani, một chuyên gia về tiền mã hóa, cho rằng chính sự tích hợp này đã củng cố vị thế của bitcoin. "Sự dịch chuyển này kết nối tài chính truyền thống với tài chính số, mở rộng khả năng tiếp cận và tăng độ tin cậy", ông giải thích.

Từ tài sản tài chính đến "tuyên ngôn chính trị"

Quan trọng hơn, bitcoin đã vượt ra khỏi phạm vi tài chính để bước vào sân khấu chính trị toàn cầu.

Sự thay đổi lớn nhất có lẽ đến từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Người từng chỉ trích gay gắt bitcoin, giờ đây lại chấp nhận quyên góp cho chiến dịch tranh cử bằng bitcoin và cam kết biến Mỹ thành "trung tâm toàn cầu về khai thác và đổi mới blockchain". Đây không còn là lời nói suông, mà là một lập trường về chính sách công nghiệp và an ninh kinh tế.

Tại Argentina, Tổng thống Javier Milei xem bitcoin là công cụ để "trả lại tiền về cho người dân", một "lá chắn" hữu hiệu trước lạm phát phi mã và sự yếu kém trong quản lý tài chính của chính phủ. Trong khi đó, El Salvador dưới thời Tổng thống Nayib Bukele đã đi tiên phong khi biến bitcoin thành tiền tệ hợp pháp, bất chấp cảnh báo từ các tổ chức tài chính quốc tế.

Đối với các nhà lãnh đạo này, bitcoin không chỉ là một tài sản đầu cơ mà là một tuyên ngôn về chủ quyền tài chính trong một thế giới đầy biến động.

Chúng ta đang đứng trước một nghịch lý hấp dẫn.

Một mặt, thị trường vẫn bị ám ảnh bởi "bóng ma" 117 tỷ USD của Satoshi. Giới giao dịch vẫn đặt cược vào hành động của ông, và các nhà kinh tế học vẫn lo ngại về một "trò lừa đảo thế kỷ".

Mặt khác, một thế lực còn lớn hơn, bao gồm BlackRock, các tập đoàn và các quốc gia, đã quyết định rằng bitcoin, với nguồn cung hữu hạn 21 triệu đồng, là một tài sản hợp pháp. Họ đang tích hợp nó vào hệ thống tài chính toàn cầu với một tốc độ chóng mặt.

Sau 17 năm, có lẽ cuộc tranh luận về danh tính thực sự của Satoshi đã không còn quan trọng bằng câu hỏi về di sản của ông. Bitcoin đã tự mình bước đi.