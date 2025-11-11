Tay to gom, nhiều dự báo giá vàng bỗng dưng thay đổi

Khi giá vàng liên tục thay đổi, không ít “tay to” trên thị trường thế giới vẫn miệt mài gom hàng. Vàng vẫn là kênh đầu tư trú ẩn trong dài hạn, khi thế giới ngày càng biến động khó lường.

"Tay to" gom vàng

Theo trang thông tin tài chính FXStreet, các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục tăng mua vàng trong quý III, bất chấp giá kim loại quý này đang ở mức cao kỷ lục.

Báo cáo Xu hướng nhu cầu vàng quý III mới công bố của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cũng ghi nhận, lượng vàng mua ròng của các ngân hàng trung ương đạt 220 tấn, tăng 28% so với quý II và cao hơn 6% so với mức trung bình 5 năm.

Tổng cộng, trong 9 tháng qua, lượng vàng mua chính thức của các ngân hàng trung ương đạt 634 tấn, thấp hơn đôi chút so với cùng kỳ 3 năm trước nhưng vẫn vượt xa mức trung bình trước năm 2022.

Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan là nhà mua lớn nhất với 18 tấn, nâng tổng dự trữ lên 324 tấn. Ngân hàng Trung ương Brazil lần đầu tiên kể từ năm 2021 tăng dự trữ, bổ sung 15 tấn và nâng tổng lượng nắm giữ lên 145 tấn.

Tại châu Á, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) mua thêm 600kg trong nửa đầu năm tài chính, nâng tổng dự trữ lên 880 tấn tính đến cuối tháng 9. Trong khi đó, Trung Quốc đã ghi nhận 11 tháng liên tiếp tăng dự trữ, hiện nắm giữ hơn 2.300 tấn vàng, tương đương khoảng 7% tổng tài sản dự trữ quốc gia....

WGC lưu ý rằng khoảng 66% lượng mua trong quý III chưa được công bố danh tính, phản ánh xu hướng mua kín của một số quốc gia, đặc biệt tại châu Á và Trung Đông.

Năm thứ 15 liên tiếp các ngân hàng trung ương mở rộng dự trữ vàng, cho thấy vai trò ngày càng lớn của kim loại quý trong cấu trúc tài sản dự trữ toàn cầu. Giới phân tích cho rằng làn sóng mua vàng của ngân hàng trung ương phản ánh chiến lược đa dạng hóa dự trữ ngoại hối trong bối cảnh đồng USD biến động mạnh và môi trường địa chính trị nhiều rủi ro.

WGC cũng dự báo nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương sẽ duy trì ổn định trong năm 2026, dù tốc độ có thể chậm hơn do giá cao. Tuy nhiên, vàng nhiều khả năng vẫn giữ vị thế là tài sản trú ẩn và công cụ cân bằng danh mục dự trữ quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và tài chính quốc tế chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá vàng hồi phục, nhiều tổ chức thay đổi dự báo

Diễn biến giá vàng thế giới (Ảnh: EconomicTradings).

Động thái trên diễn ra khi 95% ngân hàng trung ương tin rằng lượng vàng dự trữ toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong 12 tháng tới, và gần một nửa trong số đó dự kiến sẽ tiếp tục mua thêm.

Sau nhịp giảm mạnh từ tuần cuối tháng 10, thị trường vàng đang bước vào giai đoạn khá nhạy cảm, khi bất kỳ tin tức vĩ mô nào cũng có thể gây biến động lớn. Đặc biệt, tuần 10/11-15/11 sắp tới sẽ chứng kiến nhiều yếu tố tác động, từ khả năng Chính phủ Mỹ mở cửa hoạt động trở lại, các dữ liệu kinh tế Mỹ cho đến tín hiệu chính sách tiền tệ của Fed, có thể định hình xu hướng ngắn hạn.

Giá vàng thế giới đang tăng trở lại lên 4.142.54 USD/ounce, tăng 3,53% so với phiên cũ. Gần đây, một loạt tổ chức lớn như World Bank, Citi, Goldman Sachs, JPMorgan… không bên nào dự báo vàng dưới 3.500 USD/ounce.