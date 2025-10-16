Giá cổ phiếu tăng mạnh, tài sản đại gia Nguyễn Đăng Quang bùng nổ

Phiên giao dịch chứng khoán hôm nay (16/10), cổ phiếu MSN của Tập đoàn Masan tăng kịch biên độ lên 88.200 đồng/đơn vị. Đến cuối phiên, mã này còn dư mua giá trần hơn 7,2 triệu cổ phiếu.

Thanh khoản của MSN cũng tăng đột biến trong phiên này với hơn 17,2 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Diễn biến tích cực đưa tài sản tỷ phú Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan - đạt 1,3 tỷ USD, tăng 81 triệu USD so với hôm qua, theo cập nhật từ Forbes.

Diễn biến nhóm cổ phiếu liên quan tỷ phú USD (Ảnh chụp màn hình).

Cùng với MSN, cổ phiếu VJC (Vietjet Air) tiếp tục có một phiên tăng giá mạnh, tăng 6,38% sau 3 phiên tăng trần liên tiếp. Hôm nay, mã này giao dịch hơn 3,6 triệu cổ phiếu, chốt phiên ở mức 173.500 đồng/đơn vị.

Tài sản tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet - tiếp tục tăng lên 4,2 tỷ USD, nhanh chóng đứng vị trí 965 trong bảng xếp hạng người giàu nhất hành tinh.

Nhóm cổ phiếu liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng hôm nay cũng phân hóa: VIC và VRE tăng, VHM và VPL giảm. Tuy nhiên, cả 2 mã tăng đều ảnh hưởng mạnh tới chỉ số, nhất là VIC đóng góp hơn 3 điểm vào đà tăng chung.

Chốt phiên, VN-Index tăng 8,9 điểm lên 1.766,85 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 40.320 tỷ đồng. Khối ngoại bất ngờ mua ròng hơn 524 tỷ đồng phiên hôm nay, mua mạnh NLG, DXG, GEX, VIX, VIC...