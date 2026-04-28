Giảm hơn 22 triệu đồng từ đỉnh, vàng SJC vẫn cao hơn thế giới 20 triệu đồng

Giá vàng đã trải qua một tuần biến động. Sáng 28/4, vàng miếng SJC được niêm yết ở ngưỡng 166,3-168,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra là 2,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn đang được giao dịch tại 165,8-168,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm so với trước nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Chênh lệch giá mua vào - bán ra là 3 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua vào - bán ra vàng neo ở mức cao, quanh mức 2,5 đến 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.

Trên thị trường thế giới, giá vàng ở quanh ngưỡng 4.707 USD/ounce, tương đương khoảng 148,7 triệu đồng/lượng, rẻ hơn trong nước hơn 20 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng thế giới đang bước vào giai đoạn biến động khó lường khi thị trường thiếu vắng xu hướng rõ ràng. Sau nhiều phiên tăng mạnh trước đó, kim loại quý có dấu hiệu chững lại, trong bối cảnh nhà đầu tư đồng thời theo dõi diễn biến địa chính trị, chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương và sức mạnh của thị trường chứng khoán.

Theo khảo sát của Kitco News, tâm lý của giới phân tích phố Wall hiện khá phân hóa. Trong số 16 chuyên gia tham gia khảo sát, 5 người dự báo giá vàng tăng trong tuần này, 5 người cho rằng giá sẽ giảm, trong khi 6 chuyên gia còn lại nhận định thị trường có thể tiếp tục đi ngang. Kết quả này cho thấy nhà đầu tư chưa có sự đồng thuận cao về hướng đi ngắn hạn của giá vàng.

Ông Rich Checkan - Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Asset Strategies International - cho rằng giá vàng có thể chịu áp lực giảm trong tuần này khi thị trường đang phản ứng khá trái chiều trước các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng liên quan đến Mỹ và Iran. Bên cạnh đó, cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng là yếu tố được giới đầu tư chú ý.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, ông Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management - nhận định giá vàng nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp khi tình hình địa chính trị chưa được giải quyết dứt điểm. Theo chuyên gia này, thị trường có thể đã đi qua vùng đáy ngắn hạn sau giai đoạn căng thẳng, nhưng để thiết lập đỉnh mới, giá vàng cần thêm động lực từ các lo ngại về tiền tệ và tài khóa.

Tuần này, thị trường sẽ theo dõi hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, cùng các quyết định chính sách từ Fed, Ngân hàng Trung ương châu Âu, Ngân hàng Trung ương Anh, Ngân hàng Canada và Ngân hàng Nhật Bản. Các thông tin này có thể khiến giá vàng tiếp tục biến động mạnh trong ngắn hạn.

Đồng USD suy yếu

Đồng USD giảm nhẹ so với đồng EUR vào thứ hai khi các nhà đầu tư cân nhắc tình trạng bế tắc của các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, đồng thời chuẩn bị cho một tuần dày đặc các quyết định từ ngân hàng trung ương, bao gồm cuộc họp được dự báo là cuối cùng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell trên cương vị lãnh đạo.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,04%, hiện ở mức 98,50.

Hiện, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.113 đồng.