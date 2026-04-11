Giá bán vàng miếng SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng

Chốt phiên 10/4, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở ngưỡng 169,7-172,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng lên ngưỡng 169,3-172,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng thế giới ở quanh ngưỡng 4.748 USD/ounce, tương đương 151 triệu đồng/lượng, thấp hơn trong nước 21,8 triệu đồng/lượng.

Hiện, vàng vẫn nhận được lực đỡ nhất định nhờ đồng USD suy yếu, trong khi giá dầu thô duy trì quanh ngưỡng cao. Nhiều chuyên gia cho rằng diễn biến của lạm phát, lãi suất và căng thẳng địa chính trị sẽ tiếp tục là những biến số quan trọng chi phối xu hướng kim loại quý trong thời gian tới.

Bà Roukaya Ibrahim - Giám đốc chiến lược hàng hóa của BCA Research - nhận định vàng có thể còn biến động trong ngắn hạn do ảnh hưởng từ yếu tố đầu cơ, lãi suất thực và căng thẳng địa chính trị.

Tuy nhiên, bà cho rằng khi cú sốc lạm phát dần chuyển sang tác động làm chậm tăng trưởng kinh tế, lợi suất trái phiếu có thể hạ nhiệt, từ đó tạo môi trường thuận lợi hơn cho vàng phục hồi.

Về mặt kỹ thuật, ngưỡng 5.000 USD/ounce đang được xem là mốc kháng cự quan trọng của vàng trong thời gian tới. Ở chiều ngược lại, vùng 4.500 USD/ounce đóng vai trò hỗ trợ mạnh. Điều này cho thấy giá vàng có thể còn rung lắc, nhưng xu hướng tăng dài hạn vẫn chưa bị phá vỡ.

Đồng USD suy yếu

Trong phiên giao dịch ngày 10/4, đồng USD suy yếu, có khả năng ghi nhận mức giảm theo tuần lớn nhất kể từ tháng 1, khi giới đầu tư đẩy mạnh bán ra các tài sản trú ẩn an toàn. Động thái này xuất phát từ kỳ vọng hoạt động vận chuyển dầu mỏ sẽ sớm được nối lại nếu lệnh ngừng bắn tại khu vực vùng Vịnh được duy trì.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,12%, hiện ở mức 98,70.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức 25.105 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.900 đồng - 26.310 đồng.