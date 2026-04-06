Giá vàng miếng đã giảm hơn 16 triệu đồng/lượng từ đỉnh

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 30/3 đến ngày 4/4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 171-174,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tuần vừa rồi mở cửa được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 168,4-171,4 triệu đồng/lượng (mua - bán) với chênh lệch mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau một tuần giao dịch, giá vàng miếng đã tăng 2,6 triệu đồng ở chiều mua và 3,1 triệu đồng ở chiều bán ra.

So với mức đỉnh 187,9-190,9 triệu đồng/lượng (mua - bán) từng thiết lập, giá vàng miếng hiện đã giảm 16,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong khi đó, giá vàng thế giới mở tuần ở mức 4.400 USD/ounce. Sau nhịp điều chỉnh nhẹ, kim loại quý nhanh chóng tăng tốc, vượt mốc 4.700 USD/ounce vào thứ 3 và có thời điểm tiệm cận 4.800 USD nhờ kỳ vọng tích cực liên quan đến căng thẳng tại Iran. Kết thúc tuần, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận mức tăng 3%, vượt mốc 4.600 USD/ounce.

Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức rất cao, hiện trên 26 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).

Khảo sát của Kitco về triển vọng giá vàng tuần này cho thấy trong 15 chuyên gia, 27% dự báo giá tăng, 20% dự báo giảm và 53% cho rằng đi ngang Trong khảo sát nhà đầu tư cá nhân với 61 người tham gia, có 59% kỳ vọng giá tăng, 21% dự báo giảm và 20% cho rằng đi ngang.

Darin Newsom, chuyên gia phân tích cấp cao tại đơn vị chuyên về giao dịch Barchart, nhận định giá vàng có thể đi ngang trong biên độ rộng, từ 4.128 USD đến 5.666 USD/ounce. "Biên độ tới 1.500 USD cho thấy mức độ bất định rất lớn, thị trường sẽ phụ thuộc vào những gì Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội tiếp theo", ông nói.

“Giá có thể biến động rất mạnh theo từng giờ, từng tin đồn, thậm chí chỉ từ một dòng tweet”, chiến lược gia trưởng tại đơn vị chuyên về quản lý tài sản SIA Wealth Management, Colin Cieszynski cho biết. Ông giữ quan điểm trung lập với giá vàng trong tuần này nhưng cho rằng biến động sẽ tiếp tục ở mức cao.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Hải Long).

Kevin Grady, Chủ tịch đơn vị chuyên về giao dịch Phoenix Futures and Options, cho biết ông theo dõi quy mô thị trường thông qua hợp đồng phái sinh và cảnh báo rủi ro biến động cao trong tuần này. Theo ông, các vùng đỉnh - đáy gần đây phần lớn phản ánh cách thị trường định giá diễn biến xung đột tại Iran.

Ông cũng lưu ý rằng các chỉ số hàng hóa lớn hiện chủ yếu được dẫn dắt bởi dòng tiền thụ động duy trì vị thế mua, khiến số lượng nhà đầu tư thực sự tham gia không nhiều. “Quá nhiều thông tin và mọi thứ thay đổi từng phút, đó là lý do thị trường biến động mạnh”, ông nói đồng thời cho rằng khi tình hình xung đột tại Iran rõ ràng hơn, các yếu tố cơ bản sẽ trở lại và hỗ trợ giá vàng.

James Stanley, chiến lược gia cấp cao tại Forex, dự báo giá vàng sẽ tăng. Chuyên gia này nhận định xu hướng dài hạn vẫn đang ủng hộ kim loại quý, ngay cả khi thị trường chứng khoán có thể thiết lập đáy mới. "Tôi không muốn đặt cược ngược xu hướng tăng lớn của vàng, mà sẽ tìm cơ hội mua khi giá điều chỉnh", ông James Stanley nói.

Tuần này, thị trường sẽ tập trung vào báo cáo việc làm, dữ liệu lạm phát, tăng trưởng và biên bản họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để có cái nhìn chính xác về hướng đi của vàng thời gian tới.