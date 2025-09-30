Giá vàng vượt 136 triệu đồng/lượng, mua rồi bán ngay lỗ luôn 2 triệu đồng

Giá vàng trong nước tiếp tục neo ở mức cao. Hầu hết thương hiệu cùng niêm yết giá mua vào giá 134,5 triệu đồng/lượng; bán ra 136,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa chiều mua và bán ở 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đang được niêm yết ở mức 129,9-132,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Thống kê một tháng qua cho thấy thị trường vàng trong nước ghi nhận tăng. Trong đó, giá vàng miếng SJC đã tăng khoảng 7,1-7,7 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn tăng hơn 9 triệu đồng/lượng. Như vậy, mỗi lượng vàng miếng SJC giúp người nắm giữ lãi hơn 5 triệu đồng, trong khi vàng nhẫn đem lại tới 6,8 triệu đồng.

Trên thế giới, giá vàng tiếp tục tăng, đang được giao dịch ở mức 3.808,6 USD/oz. Động lực tăng đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Song song, lực mua ròng của các ngân hàng trung ương, dự kiến đạt hơn 900 tấn trong năm nay và lực mua của các quỹ ETF vàng đã thúc đẩy giá vàng thế giới liên tục đi lên.

Đồng USD suy yếu sau đợt tăng mạnh

Đồng USD giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt như EUR và yên Nhật trong phiên giao dịch ngày thứ hai, sau khi đã có một tuần tăng mạnh nhờ loạt dữ liệu kinh tế Mỹ khả quan hơn dự kiến.

Trên thị trường trong nước, đầu phiên giao dịch ngày 30/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở 25.192 đồng.