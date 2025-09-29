Giá vàng thế giới vừa chính thức vượt mốc kỷ lục 3.800 USD/ounce và hiện giao dịch quanh mốc 3.804 USD/ounce.

Khảo sát hàng tuần của Kitco News cho thấy giới phân tích phố Wall lạc quan kỷ lục, nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng tích cực hơn

Ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng tại SIA Wealth Management, cho rằng vàng vẫn giữ được xu hướng tăng dài hạn so với phần lớn các đồng tiền khác.

"Dù có ý kiến cho rằng vàng đang bị mua quá đà, xu hướng vẫn ủng hộ. Các ngân hàng trung ương chưa hề giảm tốc, trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng bắt đầu nhập cuộc", ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm CEO của Asset Strategies International, nhận định trong báo cáo.

Ông Adrian Day, Chủ tịch quỹ Adrian Day Asset Management, lưu ý rằng sự thay đổi trong kinh tế Mỹ đang ảnh hưởng tới kỳ vọng về lãi suất. Tuy nhiên, theo ông, yếu tố quan trọng hơn là sự dịch chuyển khỏi đồng USD trong vai trò tài sản dự trữ toàn cầu, thúc đẩy nhu cầu vàng.

Giá vàng thế giới tăng vọt, vượt mốc kỷ lục 3.800 USD/ounce (Ảnh: Kitco).

Còn ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, thì cho rằng vàng đang được hưởng lợi nhờ USD suy yếu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm hạ lãi suất. Ông nhận định mốc 4.000 USD/ounce đang ở rất gần và nhấn mạnh vai trò mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương khi họ đang dần coi đây là vấn đề an ninh quốc gia.

“Tôi nghĩ giá vàng còn tăng vì thế giới vẫn tiếp tục tìm kiếm một tài sản thay thế cho đồng USD”, ông Chris Mancini, chuyên gia quản lý danh mục của công ty đầu tư Gabelli Funds, nói với Kitco News.

Tuy nhiên, ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích của công ty City Index, nhận định rằng đà tăng của giá vàng chỉ có thể bị ảnh hưởng nếu có một sự dịch chuyển lớn trong kỳ vọng về lãi suất.

"Giá vàng đã và đang được hỗ trợ bởi lực mua mạnh và liên tục của các ngân hàng trung ương, do mối lo về nợ công của Mỹ và sự dai dẳng của lạm phát. Những yếu tố đó cùng với nhu cầu đầu tư vàng đang cao sẽ còn hỗ trợ giá vàng", ông Razaqzada nhận xét trong báo cáo.

Tuần trước, Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,3% so với tháng trước, đưa lạm phát toàn phần hàng năm lên 2,7%.

Loại trừ thực phẩm và năng lượng, mức PCE lõi tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi tăng 0,2% trong tháng. Lạm phát toàn phần hàng năm tăng nhẹ từ 2,6% trong tháng 7, trong khi lạm phát lõi giữ nguyên.

Trong khi đó, chi tiêu và thu nhập cá nhân đều cao hơn so với các dự báo trước. Cụ thể, thu nhập cá nhân tăng 0,4% trong tháng, còn chi tiêu tiêu dùng cá nhân tăng 0,6%. Cả hai chỉ số đều cao hơn 0,1% so với ước tính trước đó.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang định giá 88% Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 10 và khả năng tiếp tục giảm thêm trong tháng 12 là 65%.

Tuần này, sự chú ý sẽ dồn vào loạt dữ liệu kinh tế Mỹ như doanh số bán nhà, việc làm, niềm tin người tiêu dùng... Giới quan sát coi đây là chỉ báo then chốt cho kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 10, đồng thời tiếp tục thử thách sức mạnh của vàng trong xu hướng tăng hiện tại.