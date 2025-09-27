Giá mua, bán vàng nhẫn chênh nhau 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC đang được các thương hiệu niêm yết tại ngưỡng 132,5-134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào và bán ra là 2 triệu đồng/lượng. Riêng thương hiệu Phú Quý niêm yết giá ở ngưỡng 132-134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chênh lệch 2 chiều là 2,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn được niêm yết ở 128,5-131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng đi ngang. Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng nhẫn đang ở ngưỡng quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.

Giá vàng thế giới đang ở 3.777,3 USD/ounce, tăng 44,1 USD/ounce. Giá tăng mạnh sau khi báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ vừa được công bố, đúng như dự báo của thị trường.

Hợp đồng vàng giao tháng 12 tăng 9,2 USD lên 3.780 USD/ounce. Giá bạc giao tháng 12 tăng 0,231 USD lên 45,35 USD/ounce. Giá bạc cũng tăng và chạm mức cao nhất trong 14 năm.

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, giảm 0,38% xuống 98,18 điểm. Dù giảm nhẹ nhưng vẫn hướng tới tuần tăng giá thứ hai liên tiếp khi các số liệu kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy sự vững chắc.

Các số liệu mới công bố cho thấy chi tiêu tiêu dùng - vốn chiếm hơn 2/3 hoạt động kinh tế Mỹ - tăng 0,6% trong tháng 8, cao hơn dự báo. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát quan trọng mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo dõi, tăng 0,3%, đúng như kỳ vọng.

Ở thị trường trong nước, tỷ giá USD tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước được niêm yết ở mức 23.985-26.403 đồng (mua vào - bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá phổ biến quanh mức 26.183-26.453 đồng/USD.