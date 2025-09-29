Tôi muốn mỗi tháng mua một chỉ vàng, chồng làm sếp chỉ đưa 9 triệu đồng

Chồng tôi là người có vị trí trong nghề, vì lý do cá nhân nên tôi xin phép giữ thông tin riêng. Tôi chỉ muốn mọi người hiểu, chồng tôi thực sự không hề kém cỏi. Nhìn các mối quan hệ của anh, tôi biết chồng tôi tại cơ quan rất được coi trọng.

Trước khi cưới, tôi từng hỏi anh thu nhập mỗi tháng bao nhiêu? Anh bảo tôi không cần suy nghĩ, yên tâm anh lo được cho vợ con. Đúng là anh lo được thật: Mua nhà, mua xe, lo cho con cái học hành.

Tiền tôi kiếm được mỗi tháng tầm 8-10 triệu đồng thì lo ăn uống, điện nước, lo Tết nhất biểu ông bà nội ngoại là xong. Tôi không chê gì chồng, chỉ có điều anh khiến tôi ức chế. Tôi làm vợ anh 12 năm nay nhưng dường như những gì thuộc về anh, tôi đều cảm thấy mơ hồ, không nắm bắt được.

Anh nghĩ gì, công việc ra sao, đang có khó khăn, thuận lợi gì, thu nhập mỗi tháng bao nhiêu, tiền lương thế nào... tôi đều không biết. Có thể, anh là đàn ông nên không quen tâm sự. Nhưng anh không hiểu chỉ vì điều này, anh không tạo được cho tôi cảm giác an toàn.

Vợ chồng tôi cãi nhau rất nhiều về chuyện tiền bạc (Ảnh minh hoạ: TD).

Làm ơn thông cảm cho tôi, tôi thuộc hệ phụ nữ của gia đình, cảm giác an toàn thực sự vô cùng quan trọng. Tôi luôn cảm thấy giữa mình và chồng có khoảng cách không sao vượt qua. Thời điểm mới cưới, tôi ngỏ ý muốn tiền nong thu về một mối, tức là chồng đưa lương để vợ chủ động chi tiêu quán xuyến việc nhà.

Tôi vẫn nghĩ một gia đình nên làm như thế. Nhưng lúc đó, anh bảo phải lo trả nợ mua nhà nên mỗi tháng anh đưa tôi 4 triệu đồng, tháng nào cao thì 5 triệu đồng. Giờ nợ trả xong, nhà cửa, xe cộ đủ cả thì anh đưa tôi 9 triệu đồng/tháng, không hơn.

Quan điểm của tôi, tiền bạc không là tất cả nhưng vợ chồng nên công khai minh bạch tài chính cùng nhau. Đó không đơn giản là tiền, mà để tạo cho nhau thói quen chia sẻ. Tuy nhiên, mỗi lần tôi đề cập đến tiền, tôi đều không được chồng hưởng ứng.

Vui thì anh lắc đầu trêu tôi nghĩ nhiều mau già, còn đùa anh đưa vợ 9 triệu đồng là vì phong thủy số 9 đẹp. Nhưng lúc cộc lên, anh cau có bảo tôi suốt ngày tính toán thiệt hơn, chịu được thì chịu, không chịu được thì ly hôn.

Tôi nói gì sai hả mọi người? Tôi là vợ được anh cưới hỏi đàng hoàng, được pháp luật thừa nhận. Tôi sinh cho anh hai đứa con đẹp như trong tranh, đối xử với bố mẹ, anh em bên chồng chẳng ai chê trách.

Vậy sao anh lại không thể tin tưởng tôi? Công khai tài chính với vợ mình khó vậy sao? Giờ còn lôi cả ly hôn ra để đe dọa tôi nữa. Tôi nói thật thời buổi bây giờ, ai ở nhà nội trợ cho chi tiêu sẽ biết.

Với mức lương của tôi, cộng thêm 9 triệu đồng chồng đưa, giỏi tằn tiện thì may để lại được vài đồng. Tiền điện nước, chợ búa, tiền thuốc thang, mua sắm đồ dùng cho cả nhà, tiền biếu ông bà nội ngoại, tiền ma chay, cưới xin... đủ thứ trên đời.

Dạo gần đây, tôi thấy người ta rủ nhau đi mua vàng bạc. Tôi cũng nghĩ giá như mỗi tháng, tôi tích cóp mua một chỉ vàng thì tốt. Sau này, nhà cửa dành cho con, tôi muốn tích một chút vốn để về già, hai vợ chồng không phải lo ngửa tay xin tiền con cái.

Thôi thì chồng không chịu công khai tài chính, tôi đành chịu. Giờ tôi đành hạ mình mong muốn, chỉ cần mỗi tháng anh đưa thêm một chút để tôi tích cóp mua vàng. Nhưng tâm sự của tôi chỉ toàn nhận lại sự cáu kỉnh, né tránh.

Về lý, chuyện vợ chồng công khai thu nhập với nhau, người kia sẽ cảm nhận được tình yêu thương, tin cậy. Vợ chồng mà không thể bàn bạc được tiền nong thì làm sao có thể gắn kết, cùng nhau hướng tới mục tiêu lâu dài, hoạch định tương lai?

Về góc độ thực tế, cuộc đời ai dám nói trước ngày mai? Đâu phải lúc nào cũng bình ổn mãi? Biết đâu có bước ngoặt, có khó khăn, lúc đó, chẳng phải vợ chồng phải chung tay hay sao? Vậy thì đòi hỏi của tôi có gì quá đáng?

Tại sao chồng phải giữ kín thu nhập với tôi? Vợ chồng mà "thủ thế" với nhau thì chắc chắn có vấn đề. Có khi nào chồng tôi có người phụ nữ khác, hoặc có mối quan tâm nào cần lo lắng không? Hay anh ấy tích góp tiền gửi về bố mẹ giữ hộ?

Rõ ràng tiền không phải là tất cả trong một cuộc hôn nhân nhưng lại là nguyên nhân chính khiến cho vợ chồng tôi mâu thuẫn. Bây giờ, thậm chí chồng tôi ngang ngược đe dọa: "Không chịu được thì ly hôn đi".

Tôi đã làm gì sai sao?