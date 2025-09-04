Mở bán vé máy bay Tết sớm: Giá cao ngất ngưởng, nhiều chặng đã "cháy"

Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) vừa thông báo chính thức mở bán sớm vé Tết Nguyên đán 2026 với tổng số hơn 3,5 triệu ghế từ ngày 3/2/2026 đến 2/3/2026 (tức 16 tháng Chạp năm 2025 đến ngày 13 tháng Giêng năm 2026). Số lượng cung ứng tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Từ ngày 3/9, hành khách có thể mua vé Tết 2026.

Cùng với Vietnam Airlines, Vietjet cũng thông báo mở bán sớm 2,5 triệu vé Tết.

Theo hãng công bố, vé TPHCM đi Phú Quốc có giá từ 610.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Các chặng bay TPHCM - Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Ma Thuột… có giá từ 1 triệu đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Giá vé trên các đường bay đến Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng… có giá từ 1,6 triệu đồng (chưa bao gồm thuế, phí).

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, giá vé máy bay khứ hồi dịp Tết đang ở mức cao gấp nhiều lần so với ngày thường.

Với chặng TPHCM - Hà Nội, hành khách phải chi 5,5-7,4 triệu đồng. Mặc dù giá vé cao ngất ngưởng nhưng vé chặng này tại Vietnam Airlines đã "cháy hàng" hạng phổ thông và phổ thông đặc biệt từ ngày 30/1/2026 đến 17/2/2026 (tức 13 tháng Chạp năm 2025 đến ngày 1 tháng Giêng năm 2026). Hành khách chỉ có thể lựa chọn bay hạng thương gia với mức giá lên tới gần 8,8 triệu đồng/vé.

Hết sạch vé máy bay hạng phổ thông và phổ thông đặc biệt chặng TPHCM - Hà Nội trong dịp Tết (Ảnh chụp màn hình).

Đáng chú ý, tại Vietjet, chặng bay TPHCM đi Hà Nội càng gần Tết giá càng tăng. Nếu như ngày 3/2/2026 (16 tháng Chạp), giá vé chưa bao gồm thuế, phí rẻ nhất là 890.000 đồng thì 10 ngày sau (26 Tết), mức này tăng lên 2,79 triệu đồng, tức gấp hơn 3 lần. Ngày 16/2 (tức 29 Tết), mức giá rẻ nhất là 1,99 triệu đồng.

Ngược lại, các chuyến bay từ Hà Nội vào TPHCM có giá "mềm" hơn rất nhiều. Đơn cử vé máy bay (chưa bao gồm thuế phí) ngày 16/2 (tức 29 Tết) có giá rẻ nhất chỉ 490.000 đồng, bằng 25% giá vé chiều ngược lại. Mức giá 490.000 đồng cũng được duy trì suốt các ngày 17-18/2 (tức mùng 1-2 Tết).

Tương tự, hành khách bay chặng TPHCM - Quy Nhơn phải trả mức giá rẻ nhất là 4,8 triệu đồng của Vietjet trong khi mức giá của Vietnam Airlines lên đến 9,1 triệu đồng. Giá vé chặng TPHCM - Nha Trang cũng ở mức 3,6-8,6 triệu đồng. Chặng TPHCM - Đà Nẵng cũng có giá khoảng 4,4-6 triệu đồng.

Với chặng bay TPHCM - Thanh Hóa và TPHCM - Vinh, giá vé máy bay Tết dao động 7-7,45 triệu đồng/vé khứ hồi, chặng TPHCM - Hải Phòng 7,3 triệu đồng/vé.

Do đó, các hãng bay trong nước khuyến nghị hành khách chủ động đặt vé sớm, tránh tình trạng khan hiếm, sốt giá vào cận Tết. Đồng thời, hành khách chỉ nên mua vé qua các phòng vé, đại lý chính thức hoặc trên ứng dụng của hãng để tránh rủi ro vé giả.

Vietnam Airlines Group cho biết sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu thị trường, cân đối nguồn lực tàu bay và phân bổ slot để mở bán các đợt tiếp theo, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc lên kế hoạch đi lại dịp Tết.

Các đường bay cao điểm sẽ tập trung giữa 3 thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và các tỉnh thành trọng điểm như Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Gia Lai, Ninh Thuận, Kiên Giang...

Hiện Bamboo Airways và Vietravel Airlines chưa thông tin về kế hoạch mở bán vé Tết.