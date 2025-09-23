Giá vàng trong nước tăng 1,1 triệu đồng/lượng

Cập nhật đến 14h ngày 23/9, giá vàng nhẫn và vàng miếng đều tăng so với chốt phiên 22/9. Mức tăng cao nhất là 1,1 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 132,6-134,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên 22/9. Chênh lệch giữa 2 chiều mua, bán là 2 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tròn trơn được các bên giao dịch ở 128,8-131,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Giá vàng trong nước có dấu hiệu tăng cùng với giá vàng thế giới (Ảnh: DT).

Tính đến 6h ngày 23/9 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng 57 USD/ounce và đạt 3.743 USD/ounce.

Giá vàng tiếp tục tăng, xuất phát từ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng. Các nhà đầu tư đang tập trung theo dõi loạt bài phát biểu của quan chức Fed trong tuần này.

Ngoài ra, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - dự kiến công bố vào ngày 26/9, cũng được kỳ vọng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Nhu cầu trú ẩn an toàn tiếp tục là động lực lớn thúc đẩy giá vàng. Các rủi ro địa chính trị kéo dài, căng thẳng thương mại từ chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng với hoạt động mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ.

Về tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 3 đồng, hiện ở mức 25.189 đồng.

Tại các ngân hàng lớn, tỷ giá dao động 26.188-26.448 đồng/USD (mua vào - bán ra). Tại nhóm ngân hàng cổ phần, giá USD dao động quanh 26.150-26.448 đồng/USD.