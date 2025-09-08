Giá vàng ngày 8/9: Vàng miếng SJC giảm, về vùng 135 triệu đồng/lượng

Giá vàng biến động mạnh

Mở cửa phiên giao dịch ngày 8/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 133,1-135,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 800.000 đồng ở chiều mua và 300.000 đồng chiều bán. Chênh lệch 2 chiều mua và bán tăng từ mức 1,5 triệu đồng/lượng lên 2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 127,7-130,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng ở cả 2 chiều mua và bán. Ở nhiều doanh nghiệp tư nhân, giá bán vàng nhẫn được niêm yết ở 130,8 triệu đồng/lượng.

Tuần trước, kim loại quý liên tục lập kỷ lục về giá. Đầu tuần, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 127,8-129,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, tính chung tuần qua, mỗi lượng vàng đã tăng 6,1 triệu đồng ở cả chiều mua và chiều bán.

Trong khi đó giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 126,7-129,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), lập kỷ lục. Ở nhiều doanh nghiệp tư nhân, giá bán vàng nhẫn được niêm yết ở 130,7 triệu đồng/lượng.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Giá vàng trong nước đi lên cùng diễn biến của thị trường quốc tế. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay giao dịch tại 3.585 USD/ounce, tương đương 114,5 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí.

Trước đó, có thời điểm kim loại này chạm mốc 3.600 USD/ounce. Tính chung tuần qua, giá vàng thế giới tăng hơn 5%, ghi nhận một trong những đợt tăng trưởng hàng tuần mạnh mẽ nhất nhiều năm qua.

Phần lớn chuyên gia nhận định các đợt sóng tăng giá của thị trường vàng hiện xoay quanh chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng tại công ty quản lý đầu tư SIA Wealth Management, cho rằng số liệu lao động yếu kém của Mỹ công bố trước đó đã tạo thêm áp lực, có thể buộc Fed phải hạ lãi suất ngay trong cuộc họp tới. Thậm chí mức giảm lãi suất được dự báo lên 50 điểm phần trăm (0,5%). Diễn biến này đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng USD suy yếu, “mở đường” cho vàng tiếp tục bứt phá.

Về kỹ thuật, Paul Wong, chiến lược gia thị trường tại đơn vị chuyên về quản lý tài sản Sprott Asset Management, cho rằng mô hình tích lũy kéo dài 4 tháng qua đã củng cố nền tảng cho một đợt bứt phá vững chắc. Ông đặt mục tiêu ngắn hạn của vàng ở vùng 3.900 USD/ounce, thậm chí cao hơn nếu lực mua tiếp tục duy trì.

Tuy vậy, một số chuyên gia vẫn cảnh báo khả năng chốt lời ngắn hạn. Rich Checkan, CEO của đơn vị chuyên về quản lý tài sản Asset Strategies International, dự báo giá vàng có thể chịu áp lực điều chỉnh trước cuộc họp ngày 17/9. Lukman Otunuga, Giám đốc phân tích thị trường tại công ty môi giới FXTM, cho rằng vàng đang trong trạng thái mua quá mức.

Tuần này, vào thứ 4, Mỹ sẽ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8, dự kiến giảm so với tháng trước. Thứ 5, thị trường sẽ dồn sự chú ý vào CPI - thước đo lạm phát quan trọng sẽ ảnh hưởng tới quyết định của Fed, cùng với quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Ngoài ra, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan cũng sẽ được theo dõi sát sao để tìm thêm tín hiệu về sức khỏe kinh tế Mỹ.

Giá USD tự do lần đầu vượt 27.000 đồng

Kết thúc tuần vừa rồi, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm tại mức 25.248 đồng, giữ nguyên so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 23.986-26.510 đồng.

Ngân hàng lớn niêm yết giá USD tại 26.190-26.510 đồng (mua - bán). Giá giao dịch USD ở ngân hàng cổ phần là 26.150-26.510 đồng (mua - bán). Các đơn vị đều niêm yết giá USD ở mức kịch trần.

Liên tục nhiều phiên gần đây, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm và sau đó giá USD bán ra tại ngân hàng thương mại lập tức theo đà tăng lên mức kịch trần. Tính chung từ đầu năm đến nay, giá USD bán ra tại các ngân hàng đã tăng gần 4%.

Trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ niêm yết giá mua bán USD ở mức 26.950-27.015 đồng (mua - bán), tăng 115 đồng mỗi chiều. Đây là lần đầu tiên USD “chợ đen” vượt 27.000 đồng ở chiều bán.

Theo Chứng khoán MB (MBS), tỷ giá chịu áp lực một phần do Kho bạc Nhà nước tiếp tục chào mua USD từ các ngân hàng thương mại, làm hạn chế nguồn cung ngoại tệ.

Ngoài ra, các nguyên nhân khác tác động làm tỷ giá tăng còn có chính sách tiền tệ nới lỏng, mặt bằng lãi suất thấp; rủi ro về vấn đề thuế quan còn hiện hữu làm gia tăng nhu cầu dự trữ ngoại tệ; giá vàng tăng mạnh kéo theo áp lực gián tiếp lên tỷ giá.