Giá vàng nhẫn mua vào - bán ra chênh lệch đến 3 triệu đồng/lượng

Tính đến 11h00 ngày 18/9, giá vàng miếng SJC chiều bán ra ở các cửa hàng đang giảm nhẹ về 132 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC đang niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 130-132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Các thương hiệu khác như Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu… cùng niêm yết ở 130-132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều.

Về vàng nhẫn, giá niêm yết tại Công ty SJC ở chiều mua vào 126,3 triệu đồng/lượng, bán ra 129 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,2-130,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng cả hai chiều….

Mức chênh lệch chung hai chiều mua vào - bán ra vàng nhẫn đang ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 3.661,5 USD/ounce, giảm 15,8 USD.

Vàng miếng hiện có giá bán ra vượt 132 triệu đồng/lượng (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo giá vàng

Giá vàng thế giới đêm qua tăng vọt, nhưng nhanh chóng lao dốc sau thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Động thái của Fed phù hợp với kỳ vọng thị trường và phần lớn đã được phản ánh vào cú tăng vọt của giá vàng trước thời điểm thông báo.

Bên cạnh quyết định về lãi suất, FED cũng sẽ công bố các dự báo kinh tế cập nhật. Cuộc họp báo của Chủ tịch Powell được dự đoán rất căng thẳng, bởi các phóng viên sẽ đặt câu hỏi không chỉ về định hướng của nền kinh tế Mỹ và lãi suất mà cả về tính độc lập của Fed.

Ông Jesse Colombo - nhà phân tích kim loại quý độc lập và là người sáng lập của BubbleBubble Report, đã đưa ra một cái nhìn lạc quan về tương lai của vàng. Ông dự báo giá vàng có thể đạt mốc 4.000 USD/ounce.

Trong khi đó Bank of America (BoA) cho rằng, vàng vẫn đang trên đà đạt 4.000 USD/ounce vào quý II/2026. Mặc dù vàng có vẻ đang bị kéo căng quá mức trong ngắn hạn, BoA tin rằng thị trường vẫn được hỗ trợ tốt khi FED tìm cách giảm lãi suất trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng.

BoA lưu ý rằng giá vàng đã tăng trung bình khoảng 13% trong vòng 12 tháng sau khi FED cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát dai dẳng. Tuy nhiên, phản ứng này có vẻ khá dè dặt, bởi giá vàng đã tăng gần 40% từ đầu năm đến nay.