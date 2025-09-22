Người mua vàng lỗ gần 5 triệu đồng/lượng nếu lỡ "đu đỉnh"

Người mua vàng lỗ gần 5 triệu đồng nếu lỡ "đu đỉnh"

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 15/9 đến 20/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 131-133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Đầu tuần, kim loại quý được niêm yết tại 128-131 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, sau một tuần giao dịch, giá chiều mua tăng 3 triệu đồng, còn giá chiều bán tăng 2 triệu đồng.

Mức giá cao nhất vàng miếng từng ghi nhận là 133,8-135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại ngày 10/9. Nếu người dân lỡ mua vàng ở mức giá đỉnh thì hiện các tiệm vàng chỉ mua vào với giá 131 triệu đồng/lượng, tức lỗ gần 5 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn được điều chỉnh tăng với biên độ tương tự, chốt tuần vừa rồi tại 126,8-129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đạt 3.684 USD/ounce. Giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí tương đương 117,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,5 triệu đồng/lượng.

Mặt hàng vàng miếng được bày bán tại một chi nhánh ngân hàng (Ảnh: Thành Đông).

Tuần vừa rồi, có thời điểm giá kim loại quý bất ngờ tăng vọt lên lập đỉnh trên 3.700 USD/ounce và liên tục biến động quanh vùng giá lịch sử này khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất.

Tuy nhiên, đà tăng giá đã không duy trì được đến hết tuần khi giá giảm dần trong các phiên sau đó.

Khảo sát về giá vàng tuần này của Kitco News cho thấy tâm lý của các chuyên gia Phố Wall đã dịu lại sau quyết định giảm lãi suất của Fed, chuyển về trạng thái cân bằng giữa tích cực và tiêu cực. Trong khi tâm lý lạc quan vẫn phổ biến trong giới nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Trong 15 chuyên gia của Phố Wall tham gia dự báo giá vàng tuần này, có 6 chuyên gia (40%) dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng, trong khi 3 chuyên gia (20%) cho rằng giá sẽ giảm và 6 chuyên gia còn lại (40%) dự đoán giá sẽ đi ngang.

Ở các nhà đầu tư nhỏ lẻ, có 285 phiếu dự báo được ghi nhận với 166 nhà đầu tư (58%) vẫn kỳ vọng giá vàng tăng, 69 người (24%) nghiêng về xu hướng giảm giá và 50 nhà đầu tư còn lại (18%) giữ quan điểm trung lập.

Tuần này, thị trường sẽ đón nhận hàng loạt dữ liệu quan trọng gồm ước tính sơ bộ về chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI S&P Flash), doanh số bán nhà mới, GDP của Mỹ trong quý II, đơn xin trợ cấp thất nghiệp, chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8 và khảo sát tâm lý người tiêu dùng.

Ngoài ra, phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell và tân thành viên FOMC Stephen Miran - người nổi tiếng với quan điểm ủng hộ cắt giảm lãi suất sâu hơn - sẽ được chú ý.

Dự đoán về giá vàng thời gian tới, ông Sean Lusk từ đơn vị chuyên về giao dịch Walsh Trading cảnh báo cán cân rủi ro của vàng đang cân bằng hơn, khi khả năng ổn định thương mại có thể khiến đồng USD mạnh lên, tạo áp lực ngắn hạn với kim quý.

Ông cho rằng đà tăng gần đây của vàng mang tính bất thường, khi vàng và chứng khoán cùng tăng giá suốt 3 năm qua, một hiện tượng hiếm có kể từ sau đại dịch Covid-19, thời điểm các ngân hàng trung ương đồng loạt bơm tiền và hạ lãi suất.

“Chúng ta đang ở trong cơn bão vàng hoàn hảo với các yếu tố về bất ổn chính trị và cạnh tranh thương mại”, vị chuyên gia nói và cho rằng kịch bản giá vàng rơi về 3.200 USD/ounce vào cuối năm không thể loại trừ.

Trong khi đó, ông Adrian Day, Chủ tịch của quỹ đầu tư Adrian Day Asset Management lại gọi mức giảm 0,25% của Fed là một sự “thỏa hiệp”, phản ánh nội bộ chia rẽ giữa phe ôn hòa và diều hâu. Ông cho rằng vàng vẫn chịu tác động từ nhiều yếu tố ngoài chính sách lãi suất của Mỹ, bao gồm nhu cầu mua vào từ các ngân hàng trung ương và giới đầu tư cá nhân tại châu Á.

Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng tại đơn vị chuyên về quản lý gia sản SIA Wealth Management, trung lập về giá vàng trong tuần này. Kim loại quý đã có một đợt tăng trưởng lớn gần đây và ông tin rằng chúng cần được nghỉ ngơi. "Quyết định giảm lãi suất đã được đưa ra và thị trường cũng bước tới cuối quý với các dòng tin tức chậm lại, vàng cần thời gian để củng cố", chuyên gia nói thêm.

Tỷ giá trung tâm giảm liên tục

USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022 ngay sau quyết định lãi suất của Fed, nhưng hiện tăng lên quanh mức 97,65 điểm. Hồi đầu năm, USD-Index có thời điểm tiệm cận 110 điểm.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm kết thúc tuần vừa rồi được Ngân hàng Nhà nước giảm 12 đồng, niêm yết tại mức 25.186 đồng/USD, ghi nhận phiên thứ 10 liên tiếp trong đà giảm. Với biên độ 5%, tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là trong khoảng 23.927-26.445 VND/USD.

Tỷ giá mua - bán tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng giảm tương ứng về 23.977-26.395 đồng/USD.

Tại các ngân hàng, giá bán USD dù giảm theo tỷ giá trung tâm dù vẫn tiếp tục được niêm yết ở mức kịch trần 26.445 đồng/USD.