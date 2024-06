Giá vàng tiếp tục đứng im, giá USD tự do mất mốc 26.000 đồng

Kết thúc tháng 6, giá vàng miếng SJC vẫn được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 74,98-76,98 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi sau 19 phiên. Chênh lệch giữa 2 chiều mua, bán là 2 triệu đồng/lượng.

So với mức đỉnh 92,4 triệu đồng thiết lập ngày 10/5, giá vàng miếng đã giảm hơn 15 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn niêm yết tại 73,95-75,55 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng mỗi chiều so với lúc mở phiên cuối tuần qua. Nếu so với đỉnh kỷ lục ngày 22/5, mỗi lượng vàng nhẫn đã "bốc hơi" hơn 2 triệu đồng.

Vàng nhẫn hiện bám sát giá của vàng miếng SJC, hiện chênh lệch rút ngắn về khoảng 1,4 triệu đồng/lượng, thay vì 18-20 triệu đồng như trước đây.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở 76-76,98 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá vàng nhẫn là 74,68-76,18 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đạt 2.324 USD/ounce, giảm nhẹ 2 USD so với trước đó. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá chưa bao gồm thuế, phí còn thấp hơn giá vàng miếng khoảng 5-6 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn là hơn 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tuần này được dự báo sẽ có nhiều biến động khi thị trường đón nhận một loạt dữ liệu quan trọng. Thị trường tài chính Mỹ sẽ đóng cửa nghỉ Quốc khánh ngày 4/7, đồng thời đón nhận nhiều số liệu quan trọng như báo cáo việc làm và chỉ số sản xuất tháng 6.

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy hầu hết các chuyên gia trong ngành cho rằng giá sẽ không có nhiều biến động trong tuần này. Trong khi đó, các nhà đầu tư bán lẻ tỏ ra thận trọng về triển vọng ngắn hạn của vàng.

Một nửa số chuyên gia quyết định đứng ngoài quan sát thị trường trong tuần này, chỉ 17% dự báo giá giảm và 33% kỳ vọng giá tăng.

Một số sản phẩm vàng của doanh nghiệp (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải).

Báo cáo do Hội đồng Vàng thế giới (WGC) vừa công bố cho biết 29% trong số 69 ngân hàng trung ương được hỏi có ý định tăng dự trữ vàng 12 tháng tới, mức cao kỷ lục kể từ khi WGC bắt đầu khảo sát năm 2018.

Động lực tăng dự trữ vàng được thúc đẩy bởi mong muốn tái cân bằng chiến lược về nắm giữ vàng, nhu cầu sản xuất vàng trong nước và các mối lo ngại về thị trường tài chính bao gồm rủi ro khủng hoảng và lạm phát gia tăng.

Giá USD tự do hạ nhiệt

Trên thị trường quốc tế, USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - có xu hướng mạnh lên trong 2 tuần qua, hiện neo quanh 105,71 điểm, giảm 0,15% so với trước đó và tăng 4,32% kể từ đầu năm.

Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.260 đồng, không thay đổi so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 23.044-25.473 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 25.223-25.473 đồng, không thay đổi so với trước đó. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 25.262-25.473 đồng.

Các đầu mối quy đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá USD tại 25.900-25.980 đồng/USD (mua - bán), giảm 40 đồng mỗi chiều so với trước đó. Giá USD tự do có 2 phiên giảm liên tiếp, với tổng mức giảm là 50 đồng.