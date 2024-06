Vàng nhẫn tăng 250.000 đồng/lượng, bám sát giá vàng miếng SJC

Kết thúc phiên ngày 28/6, giá vàng miếng SJC vẫn được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 74,98-76,98 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi sau 18 phiên. Chênh lệch giữa 2 chiều mua, bán là 2 triệu đồng/lượng.

So với mức đỉnh 92,4 triệu đồng thiết lập ngày 10/5, giá vàng miếng đã giảm hơn 15 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng nhẫn hiện niêm yết tại 73,95-75,55 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 250.000 đồng mỗi chiều so với lúc mở phiên hôm qua. Nếu so với đỉnh kỷ lục ngày 22/5, mỗi lượng vàng nhẫn đã bốc hơi hơn 2 triệu đồng.

Từ đầu tháng 6, Ngân hàng Nhà nước tăng cung vàng miếng ra thị trường thông qua việc bán vàng trực tiếp cho 4 nhà băng quốc doanh và Công ty SJC. Hơn hai tuần qua, giá bán vàng từ Ngân hàng Nhà nước không đổi nên giá bán vàng của các nhà băng và Công ty SJC vì thế cũng đứng yên.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đạt 2.326 USD/ounce, đi ngang so với rạng sáng qua, nhưng tăng 30 USD so với phiên liền trước đó. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá chưa bao gồm thuế, phí còn thấp hơn giá vàng miếng khoảng 5-6 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn là hơn 3,5-4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới có diễn biến ổn định sau khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát phù hợp với kỳ vọng của nhà đầu tư, làm tăng hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới đây.

Báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy, chỉ số giá chi tiêu, tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi đã tăng 0,1% vào tháng trước.

Theo chuyên gia nghiên cứu cấp cao Michael Brown, của Pepperstone, dữ liệu mới nhất không tạo ra bất ngờ nào trên thị trường. Vị chuyên gia này kỳ vọng Fed sẽ duy trì lập trường chính sách tiền tệ tích cực của mình vì lạm phát vẫn còn chưa giảm đúng kỳ vọng.

Ông cho rằng, các nhà hoạch định chính sách hiện tại vẫn chưa vội đưa ra quyết định nới lỏng chính sách tiền tệ cho đến khi chắc chắn rằng, lạm phát đang giảm về mức mục tiêu.

Giá vàng miếng SJC được giữ ổn định trong hơn 2 tuần qua (Ảnh: Mạnh Quân).

Giá USD tự do neo cao trên 26.000 đồng

Trên thị trường quốc tế, USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - có xu hướng mạnh lên trong 2 tuần qua, hiện neo quanh 105,8 điểm, giảm 0,04% so với trước đó và tăng 4,47% kể từ đầu năm.

Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.260 đồng, giảm 6 đồng so với hôm qua. Với biên độ 5%, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 23.044-25.473 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 25.223-25.473 đồng, giảm 6 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 25.257-25.473 đồng.

Các đầu mối quy đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá USD tại 25.940-26.020 đồng/USD, giảm 10 đồng mỗi chiều so với trước đó. Từ đầu tuần đến nay, giá USD tự do đã tăng 120 đồng ở cả chiều mua và bán, lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.