Giá vàng tiếp tục "bất động"

Kết phiên ngày 24/7, các doanh nghiệp lớn niêm yết giá vàng miếng SJC tại 77,5-79,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với 2 phiên liền trước đó, nhưng giảm 500.000 đồng mỗi chiều so với đầu tuần. Chênh lệch giữa 2 chiều mua - bán là 2 triệu đồng.

Trong hơn một tuần qua, vàng nhẫn vẫn duy trì ở mốc cao trên 77 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Theo đó, vàng nhẫn được giao dịch tại 75,8-77,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với hôm qua, nhưng so với đầu tuần đã tăng 100.000 đồng mỗi lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở 78,8-79,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá vàng nhẫn là 75,9-77,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng nay trồi sụt quanh mốc 2.400 USD/ounce, giảm gần 10 USD so với rạng sáng hôm qua. So với đỉnh kỷ lục của tuần trước (17/7), mỗi ounce vàng đã giảm hơn 83 USD.

Quy đổi theo tỷ giá chưa bao gồm thuế, phí, giá vàng quốc tế hiện thấp hơn giá vàng miếng khoảng 5,5-6 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn là 3-3,5 triệu đồng/lượng, tùy thời điểm. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế hiện nới rộng hơn so với mức 1-2 triệu đồng/lượng của thời điểm trước ngày 18/7.

Vàng miếng SJC ghi nhận 2 ngày liên tiếp không thay đổi về giá (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải).

Giá vàng biến động nhẹ trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi dữ liệu kinh tế tiếp theo của Mỹ. Các số liệu này có thể ảnh hưởng đến mốc thời gian cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Hai báo cáo được thị trường chờ đợi trong tuần này là số liệu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 6. Chuyên gia phân tích thị trường Tim Waterer của KCM Trade cho rằng, nếu số liệu GDP hoặc PCE cốt lõi vượt kỳ vọng, điều này có thể trở thành rào cản đối với giá vàng trong ngắn hạn khi chúng hỗ trợ đà tăng của đồng USD.

Mặc dù vậy, chuyên gia này dự báo, các dữ liệu tới đây có thể sẽ không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch cắt giảm lãi suất của Fed.

Kết quả thăm dò của Reuters cho thấy, đa số các nhà kinh tế dự báo Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ tiến hành xoay trục chính sách tiền tệ trong năm nay với 2 lần cắt giảm lần lượt vào tháng 9 và 12.

Giá USD đi ngang

Trên thị trường quốc tế, USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - ghi nhận tại 104,3 điểm, tăng 0,03% so với 1 ngày trước.

Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.264 đồng, không thay đổi so với hôm qua. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 23.051-25.477 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 25.147-25.477 đồng, chiều bán chạm mức trần quy định. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 25.193-25.477 đồng.

Các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do giao dịch quanh 25.650-25.700 đồng/USD (mua - bán), không thay đổi so với trước đó, nhưng đã giảm 20 đồng ở chiều mua và giảm 50 đồng ở chiều bán ra so với đầu tuần.