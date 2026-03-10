Giá vàng thế giới tăng sau tín hiệu hạ nhiệt chiến sự từ Tổng thống Trump

"Lời giải vây" từ Nhà Trắng và cú đảo chiều của dòng tiền

Theo dữ liệu cập nhật tại thời điểm viết bài, giá vàng đang giao dịch quanh mức 5.166 USD/ounce, phục hồi mạnh mẽ sau khi từng chạm đáy 5.021 USD/ounce trong phiên giao dịch đầy sóng gió trước đó.

Đà tăng này được kích hoạt trực tiếp từ phát ngôn của Tổng thống Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng Doral (bang Florida). Ông cho biết cuộc xung đột Mỹ - Israel với Iran, hiện đã bước sang tuần thứ 2, có thể đi đến hồi kết "rất sớm", thậm chí nhanh hơn khung thời gian 4 tuần mà ông từng dự báo.

Giá vàng tăng trở lại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu rằng cuộc xung đột tại Trung Đông có thể sắp đi đến hồi kết (Ảnh: TradingView).

Hãng tin Bloomberg và Reuters đồng loạt ghi nhận, ngay khi tín hiệu hạ nhiệt được phát đi, áp lực đè nặng lên các thị trường tài sản đã vơi bớt.

Chỉ số đo lường sức mạnh đồng USD lập tức lùi bước, mất khoảng 0,4% giá trị. Việc đồng bạc xanh hạ nhiệt đã tạo lực đẩy hoàn hảo cho vàng, bởi kim loại quý này trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác.

Cùng lúc đó, thị trường năng lượng trải qua một phen biến động dữ dội. Giá dầu thô giảm về dưới mốc 90 USD/thùng sau khi từng bị đẩy lên đỉnh điểm 119 USD/thùng trong cơn hoảng loạn của giới đầu tư. Sự thoái lui của giá dầu và đồng USD đã nhường lại sân khấu tỏa sáng cho kim loại quý.

Dù trải qua nhiều nhịp điều chỉnh, đà tăng của vàng từ đầu năm đến nay vẫn duy trì ở mức ấn tượng khoảng 20%. Theo các chuyên gia từ Kitco, những biến động chính sách thương mại dưới thời ông Trump cùng căng thẳng địa chính trị vẫn đang là bệ phóng vững chắc cho tài sản trú ẩn này.

Bài toán khó của Fed

Dù những tuyên bố từ Washington mang lại tia hy vọng, thị trường thực tế vẫn đang bị bủa vây bởi hàng loạt rủi ro mang tính cấu trúc. Nổi cộm nhất là tình trạng tê liệt tại eo biển Hormuz - yết hầu hàng hải gánh vác khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Việc hàng loạt tàu chở dầu bị mắc kẹt hơn một tuần qua đã buộc nhiều nhà sản xuất năng lượng phải tạm ngừng khai thác do cạn kiệt sức chứa. Để tháo gỡ, ông Trump đã đề cập đến kịch bản Hải quân Mỹ sẽ hộ tống các tàu dầu qua khu vực này, dù chi tiết kế hoạch chưa được công bố.

Theo phân tích từ Kitco, cuộc khủng hoảng năng lượng cục bộ này đã làm dấy lên bóng ma lạm phát toàn cầu, đồng thời trực tiếp định hình lại kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy, giới đầu tư gần như chắc chắn Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 18/3 tới. Đáng chú ý, xác suất cơ quan này tiếp tục trì hoãn việc cắt giảm lãi suất đến tháng 6 đã vọt lên hơn 63%, tăng mạnh so với mức dưới 43% vào tuần trước.

Về lý thuyết, môi trường lãi suất cao kéo dài là "khắc tinh" của vàng vì kim loại này không sinh lời. Tuy nhiên, nếu lạm phát tăng vọt do giá dầu trong khi tăng trưởng kinh tế chững lại - một kịch bản đình lạm - thì vàng lại trở thành chiếc phao cứu sinh đắt giá nhất. Đó là lý do vì sao bất chấp viễn cảnh lãi suất cao, lực cầu đối với vàng vẫn cực kỳ bền bỉ.

Giá vàng giằng co khi nhà đầu tư thận trọng chờ tín hiệu từ Fed và diễn biến địa chính trị (Ảnh: Adobestock).

Dòng tiền âm thầm "bắt đáy" chờ thời

Bức tranh thị trường hiện vẫn tiềm ẩn nhiều biến số, khiến nhà đầu tư duy trì tâm lý thận trọng. Những thông tin trái chiều từ kinh tế vĩ mô và thị trường năng lượng khiến giá vàng liên tục dao động mạnh, đồng thời làm dấy lên nghi ngờ về khả năng thị trường sớm ổn định trở lại.

Chính sự giằng co này tạo ra các dòng giao dịch trái chiều. Ông Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại TD Securities, cho biết dù kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao đang gây áp lực lên các quỹ đầu tư vàng lớn, thị trường vẫn ghi nhận dòng tiền âm thầm “bắt đáy”.

Nhiều nhà đầu tư đang tranh thủ gom mua trên thị trường vàng vật chất phi tập trung (OTC) mỗi khi giá điều chỉnh sâu, cho thấy niềm tin dài hạn vào kim loại quý vẫn còn khá vững.

Trong những ngày tới, tâm điểm chú ý của thị trường sẽ chuyển sang các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 và đặc biệt là Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưu tiên theo dõi - được kỳ vọng sẽ đóng vai trò “kim chỉ nam” cho xu hướng thị trường.