Giá vàng thế giới tăng mạnh, vượt 4.200 USD/ounce

Tính đến 14h ngày 29/11, giá vàng thế giới giao ngay đã tăng gần 63 USD, lên 4.219 USD/ounce - mức cao nhất trong gần 2 tuần.

Hiện kim loại quý đang hướng tới mức tăng 3,6% trong tuần và 5,2% trong tháng, đánh dấu tháng tăng thứ tư liên tiếp.

Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, nhận định: “Dự báo hiện tại cho thấy kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng chậm hơn trong năm 2026, buộc Fed phải hạ lãi suất. Điều này đang kéo một số nhà đầu tư quay lại với vàng”.

Bên cạnh đó, những bình luận gần đây của Thống đốc Fed Christopher Waller, Chủ tịch Fed New York John Williams, cùng loạt dữ liệu kinh tế yếu sau đợt đóng cửa chính phủ Mỹ đã củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng tới.

Các nhà giao dịch đã nâng xác suất Fed giảm lãi suất vào tháng 12 lên 85%. Đây là thông tin hỗ trợ mạnh cho vàng, bởi tài sản không sinh lãi thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Mặt khác, đồng USD được dự báo sẽ có tuần tồi tệ nhất kể từ cuối tháng 7. Sự suy yếu của đồng bạc xanh khiến vàng - vốn được định giá bằng USD - trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Giá vàng thế giới lên cao nhất gần 2 tuần, dự báo tiếp tục tăng (Ảnh: Reuters).

Triển vọng giá vàng vẫn tích cực. Hầu hết các bộ phận nghiên cứu của các ngân hàng lớn đều dự báo vàng sẽ vượt mốc 4.000 USD/ounce vào năm 2026. Deutsche Bank thậm chí nâng dự báo giá vàng năm 2026 từ 4.000 USD lên 4.450 USD/ounce, với lý do dòng vốn đầu tư ổn định trở lại và nhu cầu mua vàng liên tục từ các ngân hàng Trung ương.

Nhà phân tích độc lập Ross Norman cho biết: “Tâm lý cơ bản về vàng vẫn rất tích cực. Những lo ngại về dư nợ toàn cầu, thuế quan, lệnh trừng phạt… cùng hoạt động mua ròng liên tục của các ngân hàng Trung ương tiếp tục thúc đẩy đà tăng giá của vàng trong năm nay”.