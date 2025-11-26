Giá vàng biến động mạnh, tăng 2,5 triệu đồng/lượng sau một đêm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 150,9-152,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Phiên hôm qua, mặt hàng này tăng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Chênh lệch giá mua - bán được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước bất ngờ tăng mạnh sau tuần giao dịch trầm lắng trong bối cảnh giá thế giới đi lên. Theo đó, kim loại quý thế giới tăng 60 USD lên 4.132 USD/ounce. Tuy nhiên, giá vàng hiện tại vẫn thấp hơn khoảng 78 USD so với vùng giá đỉnh gần nhất ở mức 4.210 USD/ounce.

"Thị trường ngày càng tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang trên lộ trình cắt giảm lãi suất vào tháng 12", Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại TD Securities nhận định.

Chủ tịch Fed New York John Williams cho biết lãi suất Mỹ có thể giảm "trong ngắn hạn" và không đe dọa đến mục tiêu lạm phát của Fed. Đồng thời, chính sách này cũng giúp bảo vệ thị trường lao động khỏi tình trạng suy yếu, theo Reuters.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá 79% Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng tới. Vàng có xu hướng diễn biến tốt trong môi trường lãi suất thấp và bất ổn kinh tế - chính trị.

"Lạm phát có nhiều khả năng không tăng mạnh và những yếu tố này đều trở thành đòn bẩy tích cực cho thị trường vàng", Bart Melek nói thêm.

Cửa hàng vàng tại Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Mặt khác, giới đầu tư đang theo dõi các báo cáo kinh tế quan trọng bị trì hoãn do chính phủ Mỹ đóng cửa, bao gồm doanh số bán lẻ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số giá sản xuất (PPI) sẽ được công bố trong tuần này.

Trong khi đó, Mỹ và Ukraine đã tiếp tục đàm phán vào ngày 24/11 (giờ địa phương).

Rhona O'Connell, chuyên gia phân tích tại StoneX, nhận định cuộc tranh luận về Fed và những biến động địa chính trị, đặc biệt liên quan đến Ukraine, sẽ là các yếu tố hỗ trợ đà tăng của vàng. Vị chuyên gia dự báo giá kim quý vẫn sẽ dao động trong vùng giá 4.000-4.100 USD/ounce.

Trong bối cảnh hiện tại, mặc dù vàng vẫn giữ được vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.000 USD/ounce, áp lực từ đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng Fed thận trọng hơn có thể khiến giá vàng dao động đi ngang hoặc giảm nhẹ trong ngắn hạn. Các nhà đầu tư đang chờ các dữ liệu kinh tế mới và các thông báo tiếp theo từ Fed để dự đoán hướng đi rõ ràng hơn cho vàng trong thời gian tới.

Sean Lusk, đồng giám đốc phòng hộ thương mại tại đơn vị chuyên về giao dịch Walsh Trading, nhận định vàng vẫn cho thấy sức chống chịu tốt và có thể kiểm tra lại các mức đỉnh đã thiết lập gần đây. Dù đồng USD đi lên sau các tín hiệu từ Fed, giá vàng và bạc vẫn chưa ghi nhận nhịp giảm đáng kể.

Trong khi đó, chuyên gia cao cấp Alex Kuptsikevich của sàn giao dịch FxPro dự báo vàng có khả năng giảm trong ngắn hạn. Ông cho rằng đường trung bình động 50 ngày sẽ là ngưỡng quan trọng: Nếu xuyên thủng, xu hướng giá có thể đảo chiều. Tuy nhiên, vàng vẫn có chỗ dựa từ nhu cầu mua mạnh của các ngân hàng Trung ương và dòng vốn vào các quỹ ETF.