Giá vàng thế giới rớt mạnh, bốc hơi cả trăm USD

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/3, các doanh nghiệp lớn trong nước niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 168,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Phiên hôm qua, mặt hàng này giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Còn trên thị trường quốc tế, trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao dịch tại 4.375 USD/ounce, tức giảm 170 USD so với phiên liền trước đó.

Thời điểm mở đầu phiên, giá vàng giao dịch ổn định trên vùng 4.500 USD/ounce, song nhanh chóng rớt một mạch xuống 4.415 USD/ounce và hiện đã phục hồi nhẹ trở lại. Dù vậy, tính trong vòng 24 giờ qua, giá vàng đã giảm gần 2%, còn nếu tính trong một tuần gần nhất, kim loại quý “bốc hơi” hơn 5% giá trị.

Áp lực giảm giá xuất phát từ việc lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ gia tăng cùng với đà đi lên của đồng USD. Đây là những yếu tố thường làm suy giảm sức hấp dẫn của vàng - vốn là tài sản không sinh lãi.

Trong phiên này, các nhà giao dịch kim loại quý tập trung nhiều hơn vào rủi ro lạm phát kéo dài, thay vì vai trò trú ẩn an toàn truyền thống của vàng. Điều này phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng thị trường, khi lạm phát vẫn là biến số khó lường trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều bất ổn. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn là yếu tố chi phối tâm lý thị trường.

Ở góc độ tài chính, thị trường tín dụng Mỹ cũng phát đi tín hiệu tiêu cực khi điều kiện thị trường đang xấu đi rõ rệt so với thông lệ và những dấu hiệu cho thấy rủi ro cũng đang gia tăng.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Hải Long).

Trong khi đó, chính sách tiền tệ tiếp tục là yếu tố gây áp lực lên giá vàng. Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Stephen Miran cho biết đã nâng dự báo lãi suất cuối năm thêm 50 điểm cơ bản (0,5%) do dữ liệu lạm phát không như kỳ vọng.

Ông nhấn mạnh việc điều chỉnh này không xuất phát từ yếu tố dầu mỏ hay xung đột Iran, mà từ diễn biến lạm phát thực tế. Dù vậy, ông vẫn cho rằng việc cắt giảm tổng cộng 1% lãi suất trong năm nay là phù hợp để đưa chính sách về mức trung tính.

Ilya Spivak, Trưởng bộ phận vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, cho biết thị trường đang gia tăng quan điểm cuộc chiến ở Trung Đông sẽ dẫn đến lạm phát, từ đó buộc các ngân hàng Trung ương phải đưa ra phản ứng, bao gồm cả việc nâng lãi suất cao hơn.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 năm nay là 37%, gần như không còn khả năng cắt giảm lãi suất. Trước khi xung đột bùng phát, thị trường từng kỳ vọng ít nhất 2 lần cắt giảm lãi suất.