Giá vàng miếng giảm 1,5 triệu đồng/lượng, về dưới 175 triệu đồng

Kết thúc phiên giao dịch 25/3, các doanh nghiệp lớn bất ngờ hạ giá vàng miếng về mức 170,5-173,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương đương giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán.

Trước đó, mở cửa đầu ngày, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 171,7-174,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,5 triệu đồng/lượng so với giá đóng cửa phiên hôm qua. Đến 10h, các doanh nghiệp tiếp tục nâng giá vàng miếng ở cả 2 chiều mua bán lên 300.000 đồng/lượng, niêm yết tại 172-175 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 24/3, giá vàng miếng SJC được giao dịch tại 167,2-170,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức này tăng 4,2 triệu đồng/lượng so với giá đóng cửa phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng miếng bật tăng trở lại sau khi biến động mạnh trong thời gian ngắn. Trước đó, trong ngày 23/3, vàng miếng SJC đã có thời điểm giảm 9 triệu đồng, về 162 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, mặt hàng này nhanh chóng đảo chiều.

Giá vàng trong nước đi lên theo đà tăng của thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới hiện tại đã trở lại mốc 4.400 USD/ounce. Dù vậy, quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế phí, mỗi lượng vàng trong nước vẫn chênh với thế giới khoảng 28-30 triệu đồng, tùy thời điểm.

Trước đó, đã có thời điểm giá vàng thế giới rơi xuống vùng 4.100 USD/ounce khi những căng thẳng tại khu vực Trung Đông không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tuy nhiên, thị trường vàng phục hồi sau cú lao dốc nhờ kỳ vọng xung đột tại Trung Đông hạ nhiệt, giúp cải thiện tâm lý của giới đầu tư. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hủy "tối hậu thư 48 giờ" với Iran khi đã có các cuộc đàm phán "hiệu quả" trong 2 ngày.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Hải Long).

Dù ghi nhận một nhịp hồi phục, giá vàng thế giới giao ngay hiện vẫn thấp hơn khoảng 15% so với trước thời điểm xung đột Trung Đông bùng phát ngày 28/2 và thấp hơn khoảng 20% so với đỉnh lịch sử 5.600 USD/ounce đạt được vào cuối tháng 1.

Nikos Tzabouras, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại đơn vị chuyên về giao dịch trực tuyến Tradu.com, cho biết: "Thị trường hiện không còn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, thậm chí bắt đầu định giá khả năng tăng lãi suất, điều này càng hỗ trợ đồng USD và khiến giá vàng suy yếu".

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay. Trong khi đó, vàng cũng chịu tác động từ xu hướng tìm kiếm tiền mặt và dòng vốn xoay vòng sang các hàng hóa năng lượng. Tuy vậy, một số nhà phân tích cho rằng xu hướng dài hạn của vàng vẫn có thể tích cực, khi kim loại này vẫn tăng khoảng 42% trong vòng một năm qua.

Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định khi tình hình chiến sự lắng xuống và làn sóng bán tháo mang tính ép buộc hiện tại kết thúc, triển vọng của vàng nói riêng có thể cải thiện khá mạnh.

Tim Waterer, nhà phân tích thị trường của nền tảng dịch vụ tài chính KCM Trade, cho rằng khi xung đột tại Trung Đông bước sang tuần thứ 4 và giá dầu vẫn duy trì quanh ngưỡng 100 USD/thùng, kỳ vọng của thị trường đã chuyển từ cắt giảm sang khả năng tăng lãi suất. Điều này làm suy giảm sức hấp dẫn của vàng.

Ông Tim Waterer cũng cho rằng, dòng tiền có xu hướng rút khỏi vàng - vốn có tính thanh khoản cao để bù đắp cho các khoản thua lỗ ở những tài sản rủi ro hơn như chứng khoán.

Bên cạnh đó, việc giá dầu neo cao do xung đột leo thang đang làm dấy lên lo ngại lạm phát. Dù lạm phát thường hỗ trợ vàng, việc các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất cao để kiểm soát giá cả lại trở thành yếu tố kìm hãm nhu cầu đối với kim loại quý này.

Trong thời gian tới, nếu các hạn chế về nguồn cung dầu kéo dài và gây áp lực lạm phát, điều này có thể tạo ra áp lực giảm giá vàng. Ngược lại, nếu căng thẳng địa chính trị leo thang, liên quan tới nhiều quốc gia hơn hoặc bất ổn lan rộng hơn trong các liên minh toàn cầu, điều này có thể thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn và hỗ trợ giá vàng.

"Ngoài các tác động trực tiếp từ xung đột, WGC lưu ý rằng diễn biến lãi suất Mỹ, sức mạnh của đồng USD và hoạt động mua vàng của các ngân hàng Trung ương vẫn là những yếu tố chính ảnh hưởng tới hiệu suất của vàng trong ngắn và trung hạn", ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu tại Hội đồng Vàng thế giới (WGC) nhận định.