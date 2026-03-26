Giá vàng bật tăng nhờ kỳ vọng ngừng bắn, chuyên gia cảnh báo rủi ro

Cú hích từ bàn đàm phán và kỳ vọng thị trường

Theo Bloomberg, giá vàng vừa ghi nhận phiên tăng thứ 2 liên tiếp khi giới giao dịch đang đánh giá khả năng Mỹ và Iran nối lại đàm phán. Kim loại quý này có thời điểm vọt lên tới 2,8%, nối tiếp đà tăng 1,6% của phiên trước đó.

Động lực chính đến từ việc Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định các cuộc trao đổi hòa bình vẫn đang diễn ra. Dù phía Tehran công khai bác bỏ và đưa ra điều kiện mới, thị trường vẫn đang "đặt cược" vào một kịch bản hạ nhiệt.

Bà Helen Amos, chuyên gia phân tích hàng hóa tại BMO Capital Markets nhận định trên Bloomberg rằng, Mỹ đang cố gắng mở ra đối thoại và đây là yếu tố then chốt. Thị trường bắt đầu nhìn thấy một "lối thoát" cho xung đột trong vài tuần tới, qua đó tạo lực đẩy tích cực cho giá vàng.

Dù vậy, vị chuyên gia này cũng lưu ý rằng vẫn chưa có dấu hiệu đủ thuyết phục cho thấy dòng tiền đầu cơ thực sự quay trở lại.

Thực tế, kể từ khi những biến động mới bùng phát hơn 3 tuần trước, giá vàng lại biến động cùng chiều với chứng khoán và ngược chiều với giá dầu thô. Việc giá năng lượng neo cao làm gia tăng rủi ro lạm phát, khiến nhà đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên hoặc nâng lãi suất, vốn là yếu tố bất lợi cho vàng.

Ông Mark Haefele, Giám đốc đầu tư của UBS Global Wealth Management, cho rằng nhịp điều chỉnh hiện tại lại mở ra cơ hội để gia tăng vị thế mua vào. Chốt phiên tại New York, giá vàng giao ngay đã tăng 1,1% lên 4.522,59 USD/ounce.

Giá vàng tiếp tục đi lên sang phiên thứ hai liên tiếp khi giới giao dịch đánh giá khả năng Mỹ và Iran nối lại đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. (Ảnh: Bloomberg).

Sự thật phũ phàng: Căng thẳng chưa chắc làm vàng tăng

Trong khi nhiều người đổ xô mua vàng vì tin rằng đây là "hầm trú ẩn" an toàn nhất, các chuyên gia phân tích kỹ thuật lại có góc nhìn hoàn toàn trái ngược. Trên Kitco, chuyên gia Avi Gilburt thẳng thắn chỉ ra rằng chu kỳ tăng giá của kim loại quý có thể đã đi đến hồi kết.

Thực tế, kể từ đỉnh điểm cuối tháng 1 vừa qua, giá vàng đã "bốc hơi" khoảng 37%, trong khi bạc giảm tới 50%.

Một trong những quan niệm sai lầm phổ biến nhất của đám đông là cứ có xung đột thì giá vàng sẽ tự động tăng.

Dữ liệu lịch sử dài hạn cho thấy vàng không hề phản ứng ổn định với các biến động địa chính trị. Thị trường tài chính đã lặp lại câu chuyện "vàng là nơi trú ẩn" đủ lâu để nó trở thành một "chân lý" mặc định trong mắt số đông, khiến họ phớt lờ những rủi ro hiện hữu.

Theo lý thuyết tâm lý đám đông, thị trường vận động theo chu kỳ tâm lý của nhà đầu tư chứ không phải do tin tức bề nổi. Điều này giải thích vì sao trong những lúc căng thẳng địa chính trị leo thang tột đỉnh, giá vàng thay vì tăng mạnh lại bất ngờ lao dốc.

Thậm chí có những ngày, cả vàng, dầu, cổ phiếu và USD cùng dắt tay nhau đi xuống, phá vỡ hoàn toàn mọi mô hình cơ học thông thường.

Chiến lược nào cho dòng vốn hiện tại?

Khi thị trường leo lên vùng đỉnh, những đợt tăng giá theo dạng parabol thường kết thúc bằng một cú đảo chiều cực mạnh.

Chuyên gia trên Kitco cảnh báo, nếu các vùng hỗ trợ quan trọng bị phá vỡ dứt khoát, giá vàng có thể lùi sâu về vùng 4.000 USD/ounce. Đối với bạc, nếu thủng mốc 98,50 USD, xu hướng tăng coi như chấm dứt và thị trường sẽ bước vào một pha điều chỉnh lớn.

Nhiều nhà đầu tư lão luyện đã bắt đầu chốt lời phần lớn danh mục cổ phiếu khai khoáng từ sớm để bảo vệ thành quả trước khi thị trường "rơi tự do". Nghịch lý của đầu tư nằm ở chỗ, khi rủi ro thực sự cao, đám đông lại cảm thấy nó rất thấp. Rủi ro thực sự tích tụ trong thời kỳ thịnh vượng và chỉ lộ diện khi thị trường chính thức bước vào xu hướng giảm sâu.

Về triển vọng trong năm 2026, thị trường vẫn đứng đứng trước ngã ba đường với 2 kịch bản rõ rệt.

Nếu nhịp hồi sắp tới hình thành cấu trúc tăng đủ vững, giá vàng có thể hướng tới thiết lập đỉnh mới. Ngược lại, nếu chỉ dừng ở một nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng sẽ bước vào chu kỳ giảm kéo dài trong vài năm tới. Trong bối cảnh đó, mọi quyết định giải ngân đều cần được cân nhắc thận trọng.

Thị trường tài chính không có điều gì chắc chắn tuyệt đối, đầu tư vì thế luôn là bài toán xác suất đi kèm kỷ luật quản trị rủi ro nghiêm ngặt. "Tin vào những lầm tưởng phổ biến là bản năng con người. Nhưng học cách không tin chúng mới là điều khiến bạn trở thành nhà đầu tư thành công", chuyên gia Daniel Crosby từng nhận định.

Cập nhật đến 5h15 ngày 26/3 (giờ Việt Nam), vàng vẫn trụ quanh 4.515 USD/ounce, cho thấy sức nóng chưa hạ nhiệt, trong khi bạc giao dịch ở 71,2 USD/ounce.